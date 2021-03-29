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Çin'in Sinopharm aşısı BAE'de "Hayat-Vax" olarak üretime geçti

29.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen "Sinopharm" aşısını BAE'de "Hayat-Vax" adında ortaklaşa üretmeye başladı.

Çin'in Sinopharm aşısı BAE'de "Hayat-Vax" olarak üretime geçti

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Orta Doğu ziyareti kapsamında 27 Mart'ta gelip 2 gün kaldığı Abu Dabi'de, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdullah bin Al Nahyan ile de bir araya geldi.

BAE'nin İngilizce yayın yapan The National News gazetesinde çıkan habere göre Vang ve Al Nahyan, Çin'e ait Sinopharm aşısını "Hayat Bilimi ve Aşı Üretimi" projesi adı altında BAE'de ortak üretme kararı aldı.

Abu Dabi merkezli bir diğer gazete Gulf News'e göre de Çin'in Sinopharm ve BAE'nin Group 42 adlı firmaları "Hayat-Vax" ismindeki ortak aşıyı ilk etapta iç talebi karşılamak için Ras el Hayma Emirliği'nde üretmeye başladı.

Sadece BAE'de kullanılmak üzere üretimine başlanılan aşının aylık 2 milyon doz üretme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Aşının Abu Dabi'deki Halife Endüstri Bölgesi'nde inşa edilen tesiste yıllık 200 milyon doz olarak üretileceği ve bu tesisteki üretime de yıl sonunda başlanacağı ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, dün yaptığı açıklamada, aşılarını tanıyan ilk ülkenin BAE olduğunu hatırlatmıştı.

BAE-ÇİN İLİŞKİLERİ

BAE resmi ajansı WAM'ın aktardığı bilgiye göre, halihazırda yaklaşık 220 bin Çin vatandaşının ikamet ettiği BAE'yi yılda ortalama 2 milyon Çinli turist ziyaret ediyor.

Çin'in Orta Doğu ülkeleriyle ticaretinde BAE, Suudi Arabistan'dan sonra 2'nci sırada yer alıyor.

Çin ile BAE arasındaki ticaret hacmi geçen yılın 11 ayında 44,7 milyar dolar oldu.

BAE, geçen yıl Çin'e yaklaşık 31 milyon ton petrol ürünü ihracatı gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çin İngiltere Aşı

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