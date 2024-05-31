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'Onlarla kapıları profesyonel bir şekilde açıyorlarmış' Evinde dinlenirken hırsızlarla karşılaştı!

31.05.2024 15:31
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Osmaniye’de apartmanda bir eve giren kadın hırsızlar, salonda yatan ev sahibi ile göz göze geldi. Girdikleri dairede ev sahibini gören hırsızlar hızla apartmandan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşadığı o anları anlatan ev sahibi, "Polisler kısa sürede hırsızları yakaladı. Yakalandıklarında üzerlerinde plastik bir alet varmış onlarla kapıları profesyonel bir şekilde açıyorlarmış" dedi. Kadınların hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

'Onlarla kapıları profesyonel bir şekilde açıyorlarmış' Evinde dinlenirken hırsızlarla karşılaştı!

Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Güvenpark Sitesi’nde oturan öğretmen Mehmet Canpolat, işten geldikten sonra evinin salonunda dinlendiği sırada dış kapının açıldığını fark etti. Eşinin geldiğini sanan Canpolat kapıya yöneldiği sırada eve giren kadın hırsızlarla göz göze geldi. Girdikleri evde ev sahibi ile karşılaşan S.T. ve Ş.T. ise apartmandan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan S.T. ve Ş.T.’nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİNE 'BİNADA HIRSIZ VAR, KAPIYI TUT' DEDİM"

Evde dinlendiği sırada kapı sesini duyduğunu ve eşinin geldiğini sandığını anlatan Mehmet Canpolat, "Okuldan geldikten sonra burada uzanıyordum eşim gelecekti. Bir anda kapı açıldı içeri birisi girdi. Bir baktım siyah elbiseli birisiydi ama eşimin elbisesi değildi. Yabancı olduğunu fark ettim ’kimsin’ diye ses çıkardığımda bir anda beni fark etti. Tam ben kapıya döndüm de iki kişi olduğunu fark ettim. Bir kapalı bayanın yanında bir açık bir kadın daha vardı. Hızlı bir şekilde merdivenden aşağıya koştular. Ben de arkadan bağırdım ’gel buraya’ falan derken panik yapsınlar, bir şekilde bir yere saklansınlar diye, kaçmasınlar diye. Tam o sürede onların hızlı bir şekilde gittiğini fark edince yakalayamayacağımı anlayınca sitemizin güvenlik görevlisini aradım. ’Binada hırsız var, kapıyı tut’ dedim. Sonra biz aşağıya indiğimizde güvenlik görevlisi geldiğinde zaten hırsızlar kaçmıştı." dedi.

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"POLİSLER KISA SÜREDE YAKALADI"

Canpolat "Ama polisler kısa sürede hırsızları yakaladı." ifadelerini kullandı.

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"PLASTİK BİR ALET VARMIŞ, ONLARLA AÇIYORLARMIŞ"

Canpolat "Yakalandıklarında üzerlerinde plastik bir alet varmış onlarla kapıları profesyonel bir şekilde açıyorlarmış" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Hırsız Osmaniye
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