Cinlerle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Donunu sıyırdığın zaman naklen yayın yapıyorsun'

Hüseyin Çevik isimli bir kişinin sosyal medyada cinlerle ile ilgili kullandığı sözler gündem oldu. Yayınladığı videoda banyoda nelerin yapılacağını anlatan Çevik'in kullandığı sözler dikkat çekti.

"DONUNU SIYIRDIĞIN ZAMAN NAKLEN YAYIN YAPIYORSUN"

Paylaştığı videoda Çevik şunları ifade etti:

"Banyoya girmeden önce ne yapacaktık. Banyo kimin mekanıydı, banyo cinlerin mekanı. Sen banyoya girdiğin zaman, donunu sıyırdığın zaman cinlere naklen yayın yapıyorsun kardeşim."

"ADAMLAR ÇİTLEYİP SENİ İZLİYOR"

Açıklamasının devamında banyoya girmeden soyunmadan önce dua edilmesini ifade eden Çevik, "Şifre girer cinlere, cinlerde canlı yayın kesiliyor. Normalde sen o duayı okumadan soyunursan cinler seni izliyor. Bunu söyledik burada kardeşim, adamlar çekirdek çitliyor, seni izliyor" dedi.

