Çinli uzmanlardan virüs mutasyona uğradı iddiası!

Çinli araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış bir alt türünü keşfettiklerini ve virüsün enfeksiyon süresinin daha uzun sürdüğünü iddia etti.

EN UZUN SÜREN KORONAVİRÜS VAKASI

Uzmanlar, 49 gün boyunca taşıyıcı olan Covid-19 hastası orta yaşlı bir erkeği analiz ettiklerini belirtti. İsmi açıklanmayan adam koronavirüsü en uzun süre taşıyan vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önceki çalışmalarda virüsün enfekte süresinin ortalama 20 gün olduğu kaydedilmişti.

SEMPTOMLAR HAFİF ŞEKİLDE SEYRETTİ

Sonuçları 27 Mart'ta bilimsel tıbbi makaleler için bir ön baskı sitesi olan medRxiv'de yayımlanan araştırmada, söz konusu kişide 49 gün boyunca corana virüs semptomlarının hafif şekilde seyrettiği aktarıldı.

8 Şubat 2020'de corona virüs şüphesi nedeniyle Wuhan'daki bir hastaneye yatırılan adam, 17, 22, 26, 30, 34, 39, 43 ve 49. günlerde pozitif olarak test edildi.

Araştırmayı yürüten Doktor Li Tan ve meslektaşları, daha önce enfeksiyon süresinin ne kadar uzun olursa sonuçların o kadar şiddetli olacağını düşündüklerini, aksine, ciddi olmayan vakalardan birinin en uzun viral bulaşıcılık süresine sahip olduğunu açıkladı.