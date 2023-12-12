Çinlilerin ve Rusların gizli sırrı! Vücutta bulunan dayanılmaz ağrıları ortadan kaldırıyor

Alternatif tıp alanında Çinli ve Rus hekimlerin sıkça başvurdukları alüminyum folyo yöntemi bir nevi ağrı kesici işlevi görüyor. Çinliler alüminyum folyo bulunmadan önce benzeri bir madde kullanıyordu. Onlar, vücutlarında ortaya çıkan çeşitli sağlık problemlerini bu folyoyu sararak çözdüler. Alimünyum folyo bulunduktan sonra alternatif tıp alanında öne çıkan bazı hekimler tedavide bu uygulamayı sık sık kullanmaya başladı.
Rus ve Çinli hekimlerin kullandığı alüminyum folyo yönteminin faydaları saymakla bitmiyor.
Tüm günün yorgunluğunu geçirmek için, alüminyum folyodan yararlanabilirsiniz. Birkaç parça alüminyum folyoyu 2-4 saat arası dondurucuya koyun. Soğutulmuş folyoları özellikle göz kapaklarınız ve yanaklarınıza yerleştirebilirsiniz. Alüminyum folyo rahatlamanızı sağlayacaktır.
Eklemleriniz ağrıyorsa, eklemlerinizi alüminyum folyo ile sarın. Folyonun kaymaması için üstüne bandaj uygulayabilirsiniz. Bir hafta süreyle bu işlemi her akşam yatmadan önce yapabilirsiniz.
Ayaklarınız çok üşüyorsa, alüminyum folyo bu sorunu çözebilir. Ayaklarınızı, alüminyum folyo ile 5-6 kat sarın. Alüminyum folyoyu ayaklarınızda 1 saat kadar bırakın. Ardından ayaklarınızın nefes almasını sağlamak için bir saat kadar folyoyu çıkarın ve sonra tekrar ayağınızı sarın. Bu işlemi her akşam tekrarlayın. İki gece tekrarladıktan sonra ayaklarınızın daha az üşüdüğünü göreceksiniz.