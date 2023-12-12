Çinlilerin ve Rusların gizli sırrı! Vücutta bulunan dayanılmaz ağrıları ortadan kaldırıyor

Alternatif tıp alanında Çinli ve Rus hekimlerin sıkça başvurdukları alüminyum folyo yöntemi bir nevi ağrı kesici işlevi görüyor. Çinliler alüminyum folyo bulunmadan önce benzeri bir madde kullanıyordu. Onlar, vücutlarında ortaya çıkan çeşitli sağlık problemlerini bu folyoyu sararak çözdüler. Alimünyum folyo bulunduktan sonra alternatif tıp alanında öne çıkan bazı hekimler tedavide bu uygulamayı sık sık kullanmaya başladı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Rus ve Çinli hekimlerin kullandığı alüminyum folyo yönteminin faydaları saymakla bitmiyor.

YORGUNLUK SORUNUNA İYİ GELİYOR

Tüm günün yorgunluğunu geçirmek için, alüminyum folyodan yararlanabilirsiniz. Birkaç parça alüminyum folyoyu 2-4 saat arası dondurucuya koyun. Soğutulmuş folyoları özellikle göz kapaklarınız ve yanaklarınıza yerleştirebilirsiniz. Alüminyum folyo rahatlamanızı sağlayacaktır.

AĞRILARI HAFİFLETMEK İÇİN YATMADAN ÖNCE UYGULAYIN

Eklemleriniz ağrıyorsa, eklemlerinizi alüminyum folyo ile sarın. Folyonun kaymaması için üstüne bandaj uygulayabilirsiniz. Bir hafta süreyle bu işlemi her akşam yatmadan önce yapabilirsiniz.

İKİ GECE UYGULADIKTAN SONRA AYAKLARINIZ DAHA AZ ÜŞÜYECEK

Ayaklarınız çok üşüyorsa, alüminyum folyo bu sorunu çözebilir. Ayaklarınızı, alüminyum folyo ile 5-6 kat sarın. Alüminyum folyoyu ayaklarınızda 1 saat kadar bırakın. Ardından ayaklarınızın nefes almasını sağlamak için bir saat kadar folyoyu çıkarın ve sonra tekrar ayağınızı sarın. Bu işlemi her akşam tekrarlayın. İki gece tekrarladıktan sonra ayaklarınızın daha az üşüdüğünü göreceksiniz.







