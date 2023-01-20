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Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı! 'Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun?'

20.01.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sosyal medyadan tanışıp para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Elvan U. (25) ile buluşan Mustafa B. (27), hayatının şokunu yaşadı. Kadının arkadaşları Baver K. (29) ve Sedat K. (24), “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun?” diyerek Mustafa B.'yi dövüp bacağından bıçakladı. Mustafa B.’nin cep telefonu ve 12 bin TL’sini de gasp eden şüpheliler ile Elvan U., polisin operasyonuyla yakalandı. İşte olayın detayları...

Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı! 'Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun?'

Akıllara durgunluk veren olay, 16 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa B., sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. Elvan U., Mustafa B.’yi yaşadığı mahalleye çağırdı.

BIÇAKLAYIP GASP ETTİLER

Mustafa B. ile Elvan U., sokakta sohbet ederken yanlarına Baver K. ile kardeşi Sedat K. geldi. Kardeşler, “Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun?” diyerek Mustafa B.’yi dövüp, bacağından bıçakladı. Mustafa B.’nin cebindeki telefonunu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, kaçtı.

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BASKINLA YAKALANDILAR

Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa B.’nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.’yi saklandıkları adrese yapılan baskınla gözaltına aldı.

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'GASP ETMEDİK'

Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, “Mustafa’yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa’yı dövdü” dedi.

Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.’yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasp etmediklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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cinsel ilişki sosyal medya Adana

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