Cinsel ilişki itirafı olay oldu! "Kocamla 10 yıllık evliliğimi kurtardı, bir kişi tüm ihtiyaçlarımı karşılamıyor"

Cinsel arzuların azalması stres, kullanılan ilaçlar, zararlı yaşam alışkanlıklarına bağlı olarak bazı zamanlar meydana gelebiliyor. Bu durumun uzun sürmesi ilişki sorunlarına neden olabiliyor. İskoçya'da yaşayan 47 yaşındaki Gilly, 21 yıldır evli olduğu eşiyle 10 yıldır cinsel sorunlar yaşadığını cinsel arzularını yerine getirmek için farklı yöntemlere başvurarak evliliğini kurtardığını açıkladı.

Gilly, Mirror'a "Kocam beni cinsel olarak tatmin etmiyordu ve o zamanlar bunun tartışmalara neden olduğunu hissettim çünkü ona seks için baskı yapıyormuşum gibi hissettim" diyerek cinsel ilişkide isteklerini karşılaması için bir sevgilisi olduğunu açıkladı.

"SEKS İÇİN BULUŞUYORUZ"

Gilly, şu anki sevgilisiyle tanışana kadar birçok erkekle flört etti. Ancak 7 yıl önce sevgilisiyle tanıştığında bu ilişki için uygun kişiyi bulduğunu fark etti. Gilly, "Bunca yıldan sonra tutku hala orada. Elimizden geldiğince seks için buluşuyoruz ve bu her zaman heyecan verici. Bazen halka açık yerlerde yaramazlık oluyor, diğerleri ise evlerimizde veya otellerde oluyor ama her zaman tutkulu. Ayrıca diğer çiftler gibi randevu için de buluşuyoruz. Sinir bozucu dırdırcı şeyler olmadan tamamen normal bir ilişki gibi."

BİR KİŞİNİN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILAYAMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Gilly, bir ilişkide yalnızca bir kişinin birinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanmanın gerçekçi olmadığını savunuyor. "Benim için ihtiyaçlarımın her açıdan karşılanmasını sağlıyor. Bence bir kişinin sahip olduğun her ihtiyacı karşılamasını beklemek gerçekçi değil. (seks, konuşma, istikrar, güvenlik)

"ONLARI DAHA ÇOK TAKDİR ETMENİZE YARDIMCI OLUYOR"

"Bütün bunları bir kişinin yapması mümkün değil bence. Birden fazla kişiyi sevmenize izin vermek bence onları daha çok takdir etmenize yardımcı oluyor çünkü onlarda olmayanlara değil, size kattıklarına odaklanıyorsunuz.

"YAŞADIĞIMI HİSSETMEK İÇİN TUTKUYA İHTİYACIM VAR"

"Sevgilim maceranın benim tarafımı yerine getiriyor ve ben gerçekten seksi bir insanım. Yaşadığımı hissetmek için o tutkuya ihtiyacım var. Kocam bana istikrar ve güvenlik sağlıyor. Hayatım pahasına güveneceğim kişi o."

KOCASININ HABERİ YOK

Gilly, kocasıyla hâlâ cinsel olarak aktif ama iş yatak odasına geldiğinde artık üzerinde daha az baskı olduğunu hissediyor. Programına bağlı olarak sevgilisini haftada birkaç kez görmekten ayda bir görmeye gidebiliyor. Ve kocasına ya 'geç saate kadar çalıştığını' ya da iş gezisinde olduğunu söylüyor. Gilly, iki ayrı hayatını kocasını itiraf etmediğini belirtiyor.

BİRİYLE BİRLİKTE YAŞAMAK RUTİNE SAPLANMANIZA NEDEN OLABİLİR

"Belki tartışmalı bir şekilde, neden buna ihtiyacım olduğunu anlamıyorum," diye itiraf etti. "Bu kadar uzun süredir birlikte olduğumuzu düşünürsek evliliğimiz oldukça mükemmel gidiyor. Günlük hayatın koşuşturmacasındansa kocamla kaliteli zaman geçirmekten gerçekten keyif alıyorum. Biriyle 7/24 birlikte yaşadığınızda, bütün gece televizyon seyrederek, zar zor konuşarak, bir rutine saplanıp kalabilirsiniz. Ben öyle olduğumuzu düşünmüyorum."

İKİSİNİ İDARE ETMEK ZOR OLABİLİYOR

Gilly, kocası ve sevgilisi arasında bazı yakın görüşmeler olduğunu ve zamanını iki ortak arasında bölmenin zor olabileceğini söylüyor. "Uzun mesafe içindeyseniz, organize olmanız gerekir. İyi bir hafızaya sahip olmalısın, yoksa hata yaparsın ve birine söylememen gereken bir şey söylersin, sonra geri çevirmek zorunda kalmazsın. İşe koyulmak için hazırlıklı olmalısın." dedi.



