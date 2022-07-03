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Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kadın iç çamaşırı giydirip...

03.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de cinsel ilişki vaadiyle erkekleri kandırarak gasp eden çete çökertildi. Çetenin ilişki için anlaştıkları erkeklere dansöz kıyafeti ve kadın iç çamaşırı giydirip videoya çektiği, ardından silah zoruyla para ile eşyalarını gasbettiği belirlendi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşte akıllara durgunluk veren cinsel ilişki tuzağının detayları!

Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere yapmadıkları kalmadı! Kadın iç çamaşırı giydirip...

Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelerek fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbeden çeteye yönelik soruşturma başlatıldı.

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Teknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

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5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi.

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Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi.

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Şüphelilerin ayrıca erkek müşterileri silahla tehdit ederek para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını gasbettikleri tespit edildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., A.Ş. ve T.Ö. tutuklandı, V.Ş. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye fuhuş fuhuş çetesi
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