Cinsel isteği artıran doğal ikili! Bir araya gelince inanılmaz etki ediyor

Uzmanlar kendi başlarına bile oldukça faydalı olan bal ile muzun birlikte tüketilmesinin çok daha iyi sonuçlar verdiğini öne sürüyor. Cinsel isteksizliğe karşı da bal ve muzun mucize faydasından bahseden uzmanlar, "Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, gerçek balı muzla karıştırıp yemelisiniz." diyor.
Erkeklerde etkili olan tarifin faydaları ise şu şekilde:
Uzmanlar tüketiminin abartılmaması gerektiği noktasında uyarıyor.
Ballı muz karışımı için gerekli malzemeler:
Yapılışı:
Muzları ezin ve bal ile bir kabın içinde karıştırın. Karışıma suyu ilave edin ve yarım saat boyunca bekletin. Karışımı gün içinde öğünlerde tüketebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum