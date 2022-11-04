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Cinsel isteği artırır, libidoyu yükseltir, zirveye taşır

04.11.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşla beraber hayatınızda birçok şey değişmeye başlar. Bu sadece fiziksel çevikliğinizi ve yemek yeme isteğinizi değil, aynı zamanda cinsel dürtünüzü de etkiler! Zaman içinde libidonuzda bir düşüş yaşanabilir. Yatak odasında geçirdiğiniz zaman zaman içinde düşüşe geçebilir. Ancak libidoyu yükseltmek için her zaman bazı çözümler vardır. Bazı içecekler libidoyu doğal olarak artırmanıza yardımcı olabilir!

Cinsel isteği artırır, libidoyu yükseltir, zirveye taşır

Vajinal kuruluk, eklem ağrıları, düşük seks isteği ve daha fazlası gibi cinsel sağlık sorunları sizin için sorun olmaya başladıysa, cinsel dürtünüzü geri kazanmayı deneyin.

Uzmanlar, genel sağlığı korumak için uygun bir egzersiz rejimine ve dengeli beslenmeye olan ihtiyacı vurguladılar. Cinsel dürtü ve cinsel dayanıklılığı artırmak için bunlar işe yarayabilir. Cinsel yaşamınızı canlı tutmak için libido artırıcı içeceklere şans vermek isteyebilirsiniz. İşte doğal olarak libido ve cinsel dürtüyü artıran 5 içecek...

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay sadece kilo vermek için harika bir içecek değil, aynı zamanda cinsel isteğinizi de canlandırabilir. Yeşil çay, cinsel organlarda kan akışını destekleyen kateşinler adı verilen zengin bileşikler içerir. Bu, cinsel dürtünün artmasına yardımcı olur.

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KAHVE

Kahve, hepimizin bildiği gibi, bir ruh hali geliştiricidir! Kafeinle dolu kahvenin hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel dürtü için faydalı olduğu söyleniyor. Houston'daki Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, her gün kahve tüketen erkeklerin erektil disfonksiyon riski daha düşüktü.

KIRMIZI ŞARAP

Cinsel Tıp Dergisi, şarabın hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel uyarılmayı artırabileceğini belirtiyor. Burada bir uyarı: Aşırıya kaçmayın!

MUZLU SMOOTHIE

Sağlıklı ve lezzetli bir muzlu smoothie kimseyi incitmez! Bu kombinasyon, vücudunuza fiziksel güç vermenin ötesine geçer. Ayrıca cinsel dürtünüzü artırabilir. Uzmanlara göre muz, erkeklerde libido ve testosteronu artıran bromelain enzimine sahip. Düşük libidoyu yükseltmek için hemen deneyin.

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NAR SUYU

Nar suyu, her iki cinsiyette de cinsel hormonları artırmadaki yararları için uzun süredir araştırılmaktadır. ABD'deki Beverly Hills Clinic'te yürütülen International Journal of Impotence Research'te yayınlanan yakın tarihli bir araştırma, nar suyu tüketmenin cinsel organlara kan akışını artırabildiğini gözlemledi.

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Bu libido artırıcı içecekleri deneyebilirsiniz, ancak cinsel dürtü düşüklüğü için bireysel nedeniniz ve tedaviniz konusunda bir cinsel sağlık uzmanından uzman tavsiyesi almanıza yardımcı olabilir.


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