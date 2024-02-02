Cinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadı: 'Evleneceğim adama da sulu davranıyordu'

Gebze’de 3 yıl önce 13 yaşında olan G.H.B. isimli kız çocuğu, anneannesinin evine gelen boya ustası E.D.’nin kendisine cinsel istimarda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğu bu durumu ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.D., ifadesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.D. hakkında açılan davanın son duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık E.D., annesi İ.E. ve taraf avukatları katıldı. Şu an 16 yaşında olan G.H.B., duruşmaya pedagog eşliğinde SEGBİS ile katıldı.

"ELİNİ KIYAFETİMİN İÇİNE KOYARAK GÖĞSÜMÜ ELLEDİ"

Gebze’de Çocuk İzlem Merkezi’nde kaldığını söyleyen G.H.B., "Olay yaşanana kadar anneannemle yaşıyordum. Anneannem koruyucu ailemdi. 2021 mayıs ayında anneannem evi badana yaptırmak için usta çağırmıştı. Anneannem ve abim boya almak için evden çıktılar. Ayrıca anneannem bana ustaya yardımcı olmamı söyledi. E.D. beni odada duvarın arasına sıkıştırarak öpmeye çalıştı. Elini kıyafetimin içine koyarak göğsümü elledi. Daha sonra pantolonunu çıkardı, soyundu. Ben, ’Sakın öyle bir şey yapma’ dedim. Sanık bana, ’Sakın kimseye söyleme yoksa sevdiklerine zarar veririm’ dedi. Anneannem ve abim gelince korkudan bir şey diyemedim. Olay bu şekilde son buldu. Kısa bir süre sonra da durumu aileme anlattım. Şikayetçiyim" dedi.

"KIZIM EVLENECEĞİM ADAMA DA SULU DAVRANIYORDU"

Olaya ilişkin dinlenen G.H.B.’nin annesi İ.M., "Kızımın velayeti ben de ancak yaşanan olaylar sebebiyle şu an sosyal hizmetlerde kalıyor. Kızım birinci sınıftan beri annemin yanında yaşıyor. Olayı annemden öğrendim. Yaşanan olay sebebiyle sanıktan şikayetçi değilim. G.H.B. bana sanıkla yaşanan olayı rızasıyla yaptığını söyledi. Kızım sürekli yalan söyleyen birisidir. Gizli gizli çantadan para alır. Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu. Şikayetim yoktur" şeklinde konuştu.

"YALAN SÖYLEDİĞİNİ NEREDEN BİLİYORSUN?"

Hakimin, "Kızının birinci sınıftan beri annenle yaşadığını söylüyorsun, yalan söylediğini nereden biliyorsun?" sorusu üzerine anne İ.M., "Antalya’da yaşıyorum ama 3-4 ayda bir kızımı görmeye geliyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin sonuç ve delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





