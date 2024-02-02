HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadı: 'Evleneceğim adama da sulu davranıyordu'

Cinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadı: 'Evleneceğim adama da sulu davranıyordu'

02.02.2024 10:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de 13 yaşındaki kız çocuğunun eve gelen boya ustası tarafından istismar edildiği iddiası mahkemeye taşındı. Kız çocuğu sanıktan şikayetçi oldu, annesi ise olmadı. Kızının sürekli yalan söylediğini ifade eden anne, "Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu" dedi. Sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. İşte detaylar...

Cinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadı: 'Evleneceğim adama da sulu davranıyordu'

Gebze’de 3 yıl önce 13 yaşında olan G.H.B. isimli kız çocuğu, anneannesinin evine gelen boya ustası E.D.’nin kendisine cinsel istimarda bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğu bu durumu ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.D., ifadesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.D. hakkında açılan davanın son duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık E.D., annesi İ.E. ve taraf avukatları katıldı. Şu an 16 yaşında olan G.H.B., duruşmaya pedagog eşliğinde SEGBİS ile katıldı.

"ELİNİ KIYAFETİMİN İÇİNE KOYARAK GÖĞSÜMÜ ELLEDİ"

Gebze’de Çocuk İzlem Merkezi’nde kaldığını söyleyen G.H.B., "Olay yaşanana kadar anneannemle yaşıyordum. Anneannem koruyucu ailemdi. 2021 mayıs ayında anneannem evi badana yaptırmak için usta çağırmıştı. Anneannem ve abim boya almak için evden çıktılar. Ayrıca anneannem bana ustaya yardımcı olmamı söyledi. E.D. beni odada duvarın arasına sıkıştırarak öpmeye çalıştı. Elini kıyafetimin içine koyarak göğsümü elledi. Daha sonra pantolonunu çıkardı, soyundu. Ben, ’Sakın öyle bir şey yapma’ dedim. Sanık bana, ’Sakın kimseye söyleme yoksa sevdiklerine zarar veririm’ dedi. Anneannem ve abim gelince korkudan bir şey diyemedim. Olay bu şekilde son buldu. Kısa bir süre sonra da durumu aileme anlattım. Şikayetçiyim" dedi.

"KIZIM EVLENECEĞİM ADAMA DA SULU DAVRANIYORDU"

Olaya ilişkin dinlenen G.H.B.’nin annesi İ.M., "Kızımın velayeti ben de ancak yaşanan olaylar sebebiyle şu an sosyal hizmetlerde kalıyor. Kızım birinci sınıftan beri annemin yanında yaşıyor. Olayı annemden öğrendim. Yaşanan olay sebebiyle sanıktan şikayetçi değilim. G.H.B. bana sanıkla yaşanan olayı rızasıyla yaptığını söyledi. Kızım sürekli yalan söyleyen birisidir. Gizli gizli çantadan para alır. Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu. Şikayetim yoktur" şeklinde konuştu.

"YALAN SÖYLEDİĞİNİ NEREDEN BİLİYORSUN?"

Hakimin, "Kızının birinci sınıftan beri annenle yaşadığını söylüyorsun, yalan söylediğini nereden biliyorsun?" sorusu üzerine anne İ.M., "Antalya’da yaşıyorum ama 3-4 ayda bir kızımı görmeye geliyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin sonuç ve delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte savcı talimat yağdırdı! Polis durumu anlayınca ağzının payını böyle verdiSahte savcı talimat yağdırdı! Polis durumu anlayınca ağzının payını böyle verdi
Aman dikkat işitme kaybına neden oluyor!Aman dikkat işitme kaybına neden oluyor!
Can Atalay için harekete geçtiler! Kararın iptali isteniyorCan Atalay için harekete geçtiler! Kararın iptali isteniyor
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli
En Çok Okunan Haberler
Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü

'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü

Bakan Şimşek'ten gençlere uyarı: Hapis cezalarıyla karşılabilir!

Bakan Şimşek'ten gençlere uyarı: Hapis cezalarıyla karşılabilir!

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da gece yarısı ayrılık! Resmi açıklama geldi

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.