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Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda "Cinsel istismar" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ş. (50) ikinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan T.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cinsel istismar sanığı kararı duyunca intihara kalkıştı

Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki olay dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, T.Ş. bir aile dostunun 16 yaşındaki kızına 2011 yılından beri cinsel saldırıda bulunuyordu. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.Ş. dün emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcıya ifade veren T.Ş. "Cinsel istismar" suçundan tutuklama talebiyle 2. katta bulunan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

2'NCİ KATTAN ATLADI

Kimlik tespiti yapılan T.Ş. ardından duruşma salonundan çıkarıldı. Savunmasının alınması için tekrar salona alınacağı sırada T.Ş. "Avukatımla görüşeceğim" diyerek 2 polisin yanından uzaklaştı. Bu sırada T.Ş. kendini 2. kattan boşluğa bıraktı. Zemine düşerek ağır yaralanan T.Ş., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bakırköy cinsel istismar sanığı intihar Bakırköy Adalet Sarayı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok sevindim...kendi belasını kendi vermiş sapık mahluk...darısı diğer sapıkların başına inşallah....
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