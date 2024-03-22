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  4. Cinsel istismarcı sucunun gizli odadaki notları ortaya çıktı! 'Sözümü dinlemezsen çok acı veririm'

Cinsel istismarcı sucunun gizli odadaki notları ortaya çıktı! 'Sözümü dinlemezsen çok acı veririm'

22.03.2024 18:05
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Bağcılar'daki mahalle sucusunun yıllarca çocuklara tecavüz ettiği haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Bağcılar’da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Ş. hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede, beyanlarına yer verilen çocuklar istismara uğrarken videolarının çekildiğini ve bu görüntülerin Metin Ş. tarafından kendilerine zorla izletildiğini anlattı. İşte detaylar...

Cinsel istismarcı sucunun gizli odadaki notları ortaya çıktı! 'Sözümü dinlemezsen çok acı veririm'

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihi 2023 yılı öncesi olarak belirtilirken, 4 mağdur ile 5 müşteki yer aldı. İddianamede, sanık Metin Ş'nin Bağcılar’da bir su dükkanının bulunduğu ve uzun yıllardır aynı semt ve mahallede su dağıtımı yaptığı belirtildi. 24 Mayıs 2023 günü mağdurlardan M.Y.’nin okuldan çıktığı ve evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından durumun polis ekiplerine ihbar edilerek başvuruda bulunulduğu iddianamede kaydedildi. Polis ekiplerinin önce okul kamera kayıtları ve çevredeki kameraları araştırdığı, mağdurun okul bahçesinden çıktıktan sonra bir minibüse bindiğinin tespit edildiği iddianamede belirtildi. Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Sucu
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