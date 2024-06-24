HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara dikkat! Prezervatif kullanmanın sağladığı faydalar

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara dikkat! Prezervatif kullanmanın sağladığı faydalar

13.06.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sağlığınızı korumak ve istenmeyen enfeksiyonlardan uzak durmak için prezervatif kullanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? İşte prezervatif kullanmanın sağladığı 12 önemli fayda!

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara dikkat! Prezervatif kullanmanın sağladığı faydalar

1. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı korur

2

Prezervatif, HIV, gonore, klamidya ve sifiliz gibi birçok cinsel yolla aktarılan enfeksiyona karşı %98'e kadar etkili bir korunma sağlar. Her iki tarafın da sağlığını koruyarak güvenli bir cinsel hayat sürdürmeye yardımcı olur. Bu sayede prezervatif kullanarak enfeksiyonların yayılması önlenebilir.

2. İstenmeyen hamileliği önler

3

Doğru kullanıldığında prezervatif, istenmeyen gebelikleri önlemede etkili olabilir. Bu, özellikle çocuk sahibi olmayı henüz planlamayan çiftler için büyük bir avantaj sağlar.

3. Hijyen sağlar

4

Prezervatifler tek kullanımlık olmasıyla en hijyenik koruma yöntemidir. Kullanım sonrası kolayca atılabilen prezervatif her iki partnerin de sağlığını korumaya yardımcı olur.

4. Kolay erişilebilir

5

Prezervatifler eczanelerden, süpermarketlerden ve hatta birçok bakkaldan kolayca temin edilebilir. Uygun fiyatlı ve pratik bir koruma yöntemi olması, onu herkes için erişilebilir kılar.

5. Karşılıklı güveni artırır

6

Prezervatifler, cinsel ilişkide güven duygusunu artırarak partnerler arasında daha rahat ve keyifli bir deneyim yaşatır. Bu güven, cinsel ilişkinin kalitesini artırır ve her iki tarafın da daha fazla zevk almasına yardımcı olur.

6. Kapsamlı koruma sağlar

7

Prezervatifler hem erkekler hem de kadınlar için kullanılabilir versiyonları ile çift taraflı koruma sağlar. Kadın prezervatifleri de erkek prezervatifleri kadar etkili olup cinsel ilişki sırasında ek bir koruma katmanı sunar. Böylece her iki taraf da korunmuş olur ve cinsel ilişki sırasında daha güvenli hissedilir.

7. Çeşitli seçenekleri var

8

İnce, kalın, tırtıklı, aromalı gibi birçok farklı prezervatif çeşidi satılıyor. Her zevke ve ihtiyaca uygun bir seçenek bulmak mümkün ve bu çeşitlilik aynı zamanda cinsel ilişkilere renk katmak için de kullanılabilir.

8. Rahat taşınabilir

9

Küçük ve hafif yapıya sahip olan prezervatifler her yere taşınabilir. Cüzdana, çantaya veya cebe koyulabilen prezervatifler gerektiğinde hemen kullanıma hazırdır. Bu pratiklik, her an koruma altında olmayı sağlar.

9. Yan etkisiz koruma sağlar

10

Hormonal yöntemlerin aksine, prezervatifler kimyasal içermez ve bu yüzden hormonal yan etkilere sebep olmaz. Doğal bir yöntem olması, vücudun kimyasal dengesini bozmadan korunmayı sağlar. Ayrıca, alerjik reaksiyonları önlemek için lateks olmayan seçenekler de mevcuttur.

10. Farkındalığı artırır

11

Prezervatif kullanımı, cinsel sağlık hakkında bilinçli olmayı ve bu konudaki farkındalığı artırır. Sağlıklı bir cinsel yaşam için bilgi sahibi olmaya teşvik eder ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korunmada büyük önem taşır.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'
Tatilciler döndü, İstanbul'da trafik yeniden başladı!Tatilciler döndü, İstanbul'da trafik yeniden başladı!
AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün! AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!
Anahtar Kelimeler:
prezervatif
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'den ilk hamle geldi!

Arda Güler'den ilk hamle geldi!

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü! "Ailesi yanımızdaydı"

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

Rusya’da kanlı saldırı! Arkasında yine onlar mı var?

Rusya’da kanlı saldırı! Arkasında yine onlar mı var?

Uzmanı uyardı: Ölümcül zehirlenmelere yol açabiliyor

Uzmanı uyardı: Ölümcül zehirlenmelere yol açabiliyor

Yer: Tokat! Genç kadın market çalışanına dehşeti yaşattı: Kafasını dolaba defalarca böyle vurdu!

Yer: Tokat! Genç kadın market çalışanına dehşeti yaşattı: Kafasını dolaba defalarca böyle vurdu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.