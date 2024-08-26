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  4. Cinsiyet partisinde skandal olay! Karısının ihanetini bütün davetlilere izletti

Cinsiyet partisinde skandal olay! Karısının ihanetini bütün davetlilere izletti

26.08.2024 08:31
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.08.2024 08:31
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Cinsiyet partisinde yaşanan rezalet sosyal medyada gündem oldu. Bir adam karısının onu aldattığını belgeler ile kanıtladı.

Delilleri tek tek gösterdi. Onu aldatan hamile eşini herkese rezil etti. Bolivya'da yapılan bir cinsiyet partisinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu.

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Başta her şey yolundaydı ama sonra baba adayı mikrofonu eline aldı ve davetlilere çocuğun kendisinden olmadığına dair kanıtlar sunmaya başladı. Kadının karnındaki çocuk 4 değil 6 aylıktı ve adamın arkadaşındandı.

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Aldatılan adam öfkeden gözü dönmüş bir şekilde, "Bu cinsiyet partisi onlarındır, benim değil. İşte hamileliğin 4 ay değil, 6 ay olduğunun kanıtı. Baba olacağım. Çocuk bekliyorum biliyorsunuz ama elimde bazı detaylar var." dedi.

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Kocasının sözleri sonrası ne diyeceğini bilemeyen kadın ise , "Bu benim avukatım. Sakin ol aşkım açıklayacağım." dedi.

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Olayı hayretler içerisinde izleyen davetliler ise kadının kocasını aldattığı adama saldırmaya başladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Bolivya cinsiyet partisi
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