Cinsiyetçi açıklama: Kadınlar toplantılara katılsın ama konuşmasın!

Geçen haftalarda Mori, Olimpiyat Komitesi toplantısında sunulan "yönetim kurulundaki kadın üyelerin sayısının yüzde 20'den 40'a çıkarılması" önerisine verdiği yanıtla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. 'Çok konuştukları için kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü' söyleyen Mori, tepkilerin ardından özür dileyip istifa etmişti.

Mori'nin sözleri Japonya'da tartışılmaya devam edilirken, iktidardaki Liberal Demokrat Parti de (LDP) benzer söylemlerle cinsiyet ayrımcılığının dozunu artırdı.

Partinin Genel Sekreteri Toshihiro Nikai, bir grup kadın milletvekilinin partideki kilit görevlerdeki kadın oranını artırmasını istemesine karşılık sunduğu teklifle eleştiri oklarını kendisine çevirdi. Toshihiro, parti yönetim kurulunun erkek egemen olduğu yönündeki eleştirileri duyduğunu belirterek, önemli toplantılara 5 kadın milletvekilinin gözlemci olarak katılmasını destekleyen bir öneri sundu.

Üst düzey yönetimdeki erkeklerin 'seçilerek' bu pozisyonlara geldiğini de sözlerine ekleyen Toshihiro, ancak kadın üyelerin de partinin karar alma sürecine 'bakmasının' önemli olduğunu söyledi.