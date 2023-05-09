Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi böyle ifşa oldu... “Gördüğümde ne yapacağımı bilemedim”

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amber Paige ailesinden uzun süredir yaptığı işi saklıyordu. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan uygulama üzerinden paylaştığı müstehcen pozlarını ailesinin posta kutusunda gördükten durumu anlatmak zorunda kaldığını söyleyen Paige, “Anne ve babamın adresini bildiğine göre bana yakın bir kişi olduğunu düşünüyorum. Kim olduğunu hala bilmiyorum” dedi.

“BEKLEDİĞİMDEN DAHA AZ TEPKİ VERDİLER”

OnlyFans hesabından önce stresli bir iş hayatı olduğunu dile getiren Paige, “Ne kadar mutlu ve kendi içimde iyi olduğumu görüyorlar. Bir önceki işimden daha az stresli bir durumdayım. Onlar benim için mutlular. Beklediğimden daha az tepki verdiler ve bunun için onlara minettarım” diye konuştu.