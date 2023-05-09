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Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi böyle ifşa oldu... “Gördüğümde ne yapacağımı bilemedim”

09.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Amber Paige isimli bir kadın 3 yıldır devam eden OnlyFans kariyerini büyük bir titizlikle ailesinden saklıyordu. Ancak tanımadığı bir kişiden evine gelen postayla gizem sona erdi. Sosyal medyadan paylaştığı müstehcen içeriklerinin posta yoluyla ailesine iletilmesine şaşırdığını ifade eden Paige, “Gördüğümde ne yapacağımı bilemedim” dedi.

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi böyle ifşa oldu... “Gördüğümde ne yapacağımı bilemedim”

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Amber Paige ailesinden uzun süredir yaptığı işi saklıyordu. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan uygulama üzerinden paylaştığı müstehcen pozlarını ailesinin posta kutusunda gördükten durumu anlatmak zorunda kaldığını söyleyen Paige, “Anne ve babamın adresini bildiğine göre bana yakın bir kişi olduğunu düşünüyorum. Kim olduğunu hala bilmiyorum” dedi.

“BEKLEDİĞİMDEN DAHA AZ TEPKİ VERDİLER”

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OnlyFans hesabından önce stresli bir iş hayatı olduğunu dile getiren Paige, “Ne kadar mutlu ve kendi içimde iyi olduğumu görüyorlar. Bir önceki işimden daha az stresli bir durumdayım. Onlar benim için mutlular. Beklediğimden daha az tepki verdiler ve bunun için onlara minettarım” diye konuştu.

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sosyal medya OnlyFans

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