''Çirkin, şişman ve turuncuydum'' dedi! Ama şimdi birçok ünlü isim onun peşinde

24 yaşındaki yetişkin içerik yıldızı Elle Brooke, yakın zamanda sosyal medyada kendisine yöneltilen bazı soruları yanıtladı. Genç yıldız, bir kullanıcının sorusu üzerine samimi bir şekilde gençken yaşadığı güvensizlikler konusunda açıldı. Instagram kullanıcısı Brooke'a "Gençken çok dikkat çektiniz mi?" diye sordu.

ÇİRKİNDİM

Brooke ise sorusunu samimiyetle yanıtladı ve "Çirkin bir çocuktum. Şimdi çirkin olduğumu düşünüyorsanız, bunun 1000 katı olduğunu hayal edin. Çirkin ve şişmandım. Çifte ölüm!'' diye açıkladı. Bir başka kullanıcı da ona gerçek saç rengini sordu. Genellikle sarı, uzun saçlarıyla bilinen Brooke aslında turuncu saçları olduğunu açıkladı.

BORİS JOHNSON DA ARALARINDA

Brooke ayrıca yakın bir zamanda sosyal medya hesabında iletişime geçtiği ünlü erkeklerle ilgili bir paylaşım yapmış ve yanıt alamadığı isimleri paylaşmıştı. Bunlar arasında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ünlü oyuncu Ryan Reynolds'a kadar birçok isim vardı.

Ama merak edilen şey, yanıt alamadıklarından ziyade, onunla iletişimi sürdürenlerdi. Brooke bununla ilgili bir açıklamada bulunmasa da takipçilerinin tahminleri sayıca çok oldukları yönünde.