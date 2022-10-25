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''Çirkin, şişman ve turuncuydum'' dedi! Ama şimdi birçok ünlü isim onun peşinde

25.10.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin içerik yıldızı Elle Brooke, Instagram hesabında kendisine yöneltilen bir soruya verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Brooke'a küçükken de ilgi çeken biri olup olmadığı sorulduğunda, genç yıldızın hiç de öyle olmadığını söylemesi herkesi şaşırttı.

''Çirkin, şişman ve turuncuydum'' dedi! Ama şimdi birçok ünlü isim onun peşinde

24 yaşındaki yetişkin içerik yıldızı Elle Brooke, yakın zamanda sosyal medyada kendisine yöneltilen bazı soruları yanıtladı. Genç yıldız, bir kullanıcının sorusu üzerine samimi bir şekilde gençken yaşadığı güvensizlikler konusunda açıldı. Instagram kullanıcısı Brooke'a "Gençken çok dikkat çektiniz mi?" diye sordu.

ÇİRKİNDİM

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Brooke ise sorusunu samimiyetle yanıtladı ve "Çirkin bir çocuktum. Şimdi çirkin olduğumu düşünüyorsanız, bunun 1000 katı olduğunu hayal edin. Çirkin ve şişmandım. Çifte ölüm!'' diye açıkladı. Bir başka kullanıcı da ona gerçek saç rengini sordu. Genellikle sarı, uzun saçlarıyla bilinen Brooke aslında turuncu saçları olduğunu açıkladı.

BORİS JOHNSON DA ARALARINDA

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Brooke ayrıca yakın bir zamanda sosyal medya hesabında iletişime geçtiği ünlü erkeklerle ilgili bir paylaşım yapmış ve yanıt alamadığı isimleri paylaşmıştı. Bunlar arasında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan ünlü oyuncu Ryan Reynolds'a kadar birçok isim vardı.

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Ama merak edilen şey, yanıt alamadıklarından ziyade, onunla iletişimi sürdürenlerdi. Brooke bununla ilgili bir açıklamada bulunmasa da takipçilerinin tahminleri sayıca çok oldukları yönünde.

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