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Citibank çalışma saatleri nedir? Citibank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

29.11.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citibank ülkemizde yer alan özel bankalar arasında yer almaktadır. Citibank'ın mesaisine kaçta başladığı müşteriler tarafından sıkça sorulan sorulardan birisidir. Son dönemlerde ağırlıklı olarak mobil bankacılık ve internet bankacılığını öne çıkıyor olsa da hâlâ pek çok insan işlemlerini şubeden gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Bu gibi durumlarda bankanın çalışma saatlerini bilmek önemlidir. Peki, Citibank şubeleri hafta sonları açık mı?

Citibank çalışma saatleri nedir? Citibank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için farklı platformlardan destek alır. Bu son zamanlarda oldukça yaygınlaşmış olsa da bazı işlemler için banka şubelerine gidilmesi gereklidir. Banka şubesinden işlemlerini halletmeyi seçen müşteriler için bankanın açılış ve kapanış saatlerini, öğle arası zamanını bilmek önemlidir. Citibank için mesai saatleri nedir, öğle arası mola saatleri ile hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Citibank saat kaçta açılıyor?

Citibank şube çalışma saatleri saat 09.00'da başlamaktadır. Sabahtan sıra beklemeden işlemlerini halletmeyi tercih eden müşteriler için banka açılış saatini bilmek önemlidir. Citibank açılış saati bazı bayram veya tatiller gibi özel durumlarda değişiklik göstermesine karşın genel olarak Citibank açılış saati 09.00 olarak belirlenmiştir. Citibank öğle arası saatleri 12.00 ve 13.00 arasında olacak şekilde belirtilmiştir. Citibank öğle arası saatleri arasında müşterilere hizmet vermez ve yasal olan mola haklarını kullanırlar.

Citibank saat kaçta kapanıyor?

Citibank çalışma saatleri, işlemlerini şubeler üzerinde yüz yüze tamamlamak isteyen müşteriler için sıkça sorulan bir sorudur. Citibank çalışma saatleri 17.00'da son bulacak şekilde belirtilmiştir. Citibank kapanış saati bazı özel günler yada tatillerde bu saat değişiklik gösterebilmektedir. Ancak özel bir durum olmadığı sürece Citibank kapanış saati 17.00 olarak belirlenmiştir. Citibank çalışma saatleri bazı özel durumlarda farklılık gösterebilse de genellikle Citibank şube çalışma saatleri 09.00 - 17.00 arasındadır. Citibank müşterileri şubedeki işlemlerini bu saatler arasında gerçekleştirebilirler.

Citibank cumartesi günleri açık mı?

Citibank son dönemlerde geniş müşteri yelpazesi ile varlığını devam ettiren bir bankadır. Günümüzde çoğu işlem internet veya mobil bankacılık üzerinden halledilebilir olsa bile bazen şubeye gitmek gerekebilir. Şubelerine gidilmeden önce çalışma saatlerine bakmak gereksiz yere vakit kaybedilmesine engel olacaktır. Citibank şubelerini hafta içi her gün müşterilerine açıyor olsa da Citibank cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Citibank çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Hafta içi çalışma saatleri: 09.00 - 17.00
  • Hafta sonu çalışma saatleri: Kapalı


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