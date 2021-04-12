HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Clubhouse, '1.3 milyon kişinin verileri çalındı' iddiası ile çalkalandı! Açıklama geldi

Clubhouse, '1.3 milyon kişinin verileri çalındı' iddiası ile çalkalandı! Açıklama geldi

12.04.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Clubhouse veri sızıntısı ile gündeme geldi. Facebook ve LinkedIn'in ardından, son dönemin yükselen uygulamalarından biri olan Clubhouse'ta da veri sızıntısı yaşandığı ve bir hacker platformunda 1.3 milyon kullanıcının verilerinin paylaşıldığı iddia edildi. Clubhouse Twitter hesabından iddialara yanıt verdi.

Clubhouse, '1.3 milyon kişinin verileri çalındı' iddiası ile çalkalandı! Açıklama geldi

Clubhouse ses temelli sosyal medya uygulaması olarak son dönemde birçok kişinin dikkatini çekti. Davetiye sistemine sahip olan Clubhouse, özellikle Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi ünlü milyarderlerin sohbet odalarına katılmasıyla kullanıcı sayısında artış yaşadı. Fakat iddialara göre Clubhouse, veri sızıntısına kurban gitti.

CLUBHOUSE VERİ SIZINTISI YAŞANDI MI?

Daha önce LinkedIn verilerinin satışa sunulduğunu iddia eden Cybernews'in yeni iddiasına göre, Clubhouse'ta büyük bir veri sızıntısı yaşandı. Buna göre 1.3 milyon kişinin verileri, bir hacker platformunda paylaşıldı. Sızdırılan veriler arasında ise kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi ve kullanıcıları davet eden profil adı gibi bilgiler yer aldı.

Sızdırıldığı iddia edilen dosyalardaki veriler, iddialara göre, kötü niyetli kişiler tarafından Clubhouse kullanıcılarına karşı hedefli kimlik avı veya başka türlü sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ancak kredi kartı bilgileri veya yasal belgeler gibi çok hassas verilerin sızıntılar arasında yer almadığı söyleniyor. Clubhouse ise söz konusu iddialara karşılık Twitter hesabından bir açıklama yapmış durumda.

CLUBHOUSE YALANLADI

Clubhouse, sızıntıya yönelik bir tweet'i alıntılayarak, iddiaları yalanladı. Şirket, Clubhouse'un ihlal edilmediğini ve saldırıya uğramadığını söyleyerek, verilerin zaten halka açık olduğunu belirtti. Clubhouse'un aktardığı kadarıyla uygulamanın API aracılığıyla bu bilgilere erişilebiliyor.

Clubhouse açıklama

LinkedIn'den 'veri ihlali' açıklaması!LinkedIn'den 'veri ihlali' açıklaması!

CLUBHOUSE VERİLERİNDEN ŞÜPHELENENLER İÇİN ÖNERİLER

  • Şüpheli Clubhouse mesajlarına ve yabancılardan gelen bağlantı taleplerine dikkat edin.
  • Güçlü parolalar oluşturmak ve bunları güvenli bir şekilde saklamak için bir parola yöneticisi kullanmayı düşünün.
  • Tüm çevrim içi hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.
  • Ayrıca, olası kimlik avı e-postalarına ve kısa mesajlara dikkat edin. Yine, şüpheli herhangi bir şeye tıklamayın veya tanımadığınız birine yanıt vermeyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Çinli marka da kollarını sıvadıÇinli marka da kollarını sıvadı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya siber saldırı Clubhouse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.