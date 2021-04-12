Clubhouse, '1.3 milyon kişinin verileri çalındı' iddiası ile çalkalandı! Açıklama geldi

Clubhouse ses temelli sosyal medya uygulaması olarak son dönemde birçok kişinin dikkatini çekti. Davetiye sistemine sahip olan Clubhouse, özellikle Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi ünlü milyarderlerin sohbet odalarına katılmasıyla kullanıcı sayısında artış yaşadı. Fakat iddialara göre Clubhouse, veri sızıntısına kurban gitti.

CLUBHOUSE VERİ SIZINTISI YAŞANDI MI?

Daha önce LinkedIn verilerinin satışa sunulduğunu iddia eden Cybernews'in yeni iddiasına göre, Clubhouse'ta büyük bir veri sızıntısı yaşandı. Buna göre 1.3 milyon kişinin verileri, bir hacker platformunda paylaşıldı. Sızdırılan veriler arasında ise kullanıcı kimliği, isim, fotoğraf URL'si, kullanıcı adı, Twitter kullanıcı adı, Instagram tanıtıcı, takipçi sayısı, kullanıcı tarafından takip edilen kişi sayısı, hesap oluşturma tarihi ve kullanıcıları davet eden profil adı gibi bilgiler yer aldı.

Sızdırıldığı iddia edilen dosyalardaki veriler, iddialara göre, kötü niyetli kişiler tarafından Clubhouse kullanıcılarına karşı hedefli kimlik avı veya başka türlü sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ancak kredi kartı bilgileri veya yasal belgeler gibi çok hassas verilerin sızıntılar arasında yer almadığı söyleniyor. Clubhouse ise söz konusu iddialara karşılık Twitter hesabından bir açıklama yapmış durumda.