Clubhouse Android için çıktı!

Clubhouse, son dönemin en popüler uygulamalarından biri oldu. Fakat ses temelli sosyal ağ, sadece iOS kullanıcılarına hitap ediyor, Android kullanıcıları Clubhouse odalarına katılma şansına sahip olamıyordu. Clubhouse Android uygulaması bu yüzden büyük önem kazanmıştı. Clubhouse Android uygulamasının testlerine başlandığı ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Nitekim, Clubhouse, Google Play Store'daki yerini aldı.

Clubhouse'un Android beta sürümü, şu anda ABD'deki kullanıcılar tarafından indirilebilir hale geldi.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.



Before you ask...yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD