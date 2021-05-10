HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Clubhouse Android için çıktı!

Clubhouse Android için çıktı!

10.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Clubhouse Android uygulaması için beklenen müjde geldi. Clubhouse'un Android beta sürümü Google Play Store'da yayınlandı. Ancak Türkiye'deki Android kullanıcılarının biraz beklemesi gerekiyor.

Clubhouse Android için çıktı!

Clubhouse, son dönemin en popüler uygulamalarından biri oldu. Fakat ses temelli sosyal ağ, sadece iOS kullanıcılarına hitap ediyor, Android kullanıcıları Clubhouse odalarına katılma şansına sahip olamıyordu. Clubhouse Android uygulaması bu yüzden büyük önem kazanmıştı. Clubhouse Android uygulamasının testlerine başlandığı ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Nitekim, Clubhouse, Google Play Store'daki yerini aldı.

ANDROID KULLANICILARINA CLUBHOUSE MÜJDESİ

Clubhouse'un Android beta sürümü, şu anda ABD'deki kullanıcılar tarafından indirilebilir hale geldi.

Google Play Store Türkiye sayfasında ise uygulamanın ön kayıtları başladı. Yani Türkiye'deki Android kullanıcıları, ön kayıt oluşturarak, Android için Clubhouse uygulamasını kullanmak için kayıt oluşturabilirler ve uygulama Türkiye'de indirilmeye sunulduğunda ona hızlı bir şekilde erişebilirler.

Clubhouse Android

Instagram'dan canlı yayınları Clubhouse'a yaklaştıran sürpriz özellik!Instagram'dan canlı yayınları Clubhouse'a yaklaştıran sürpriz özellik!

YAVAŞ YAVAŞ KULLANIMA SUNULACAK

Clubhouse, Android uygulamasını yavaş yavaş diğer İngilizce konuşulan ülkelerde ve ardından dünyanın geri kalanında kullanıma sunacağını söyledi. Platformun Android uygulamasına da yine sadece davetiyesi olanların girebildiğini bu noktada belirtelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
ZTE Blade A51 sonunda şekillendiZTE Blade A51 sonunda şekillendi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Uzmanlardan tedirgin eden aşı açıklaması

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Yeşilçam'ın Superman'ı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İşkenceye uğrayan doktor öldü, oğlu beyin kanaması geçirdi

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

İstanbul'da büyük protesto! Kalabalık gittikçe arttı

Kolombiya'da sular durulmuyor!

Kolombiya'da sular durulmuyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.