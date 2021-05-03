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Clubhouse Android uygulaması için müjde!

03.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Clubhouse Android uygulaması sonunda geliyor. Son olarak, Android için Clubhouse uygulamasının beta testlerine başlandığı açıklandı. Şimdilik iOS tarafına hizmet veren platform, Android uygulamasını yayınlamasıyla birlikte büyük bir eksikliği kapatacak.

Clubhouse Android uygulaması için müjde!

Clubhouse, son dönemin en öne çıkan platformlarından biri oldu. Yüksek bir ilgiyle karşılaşan uygulama, Twitter ve Facebook gibi rakiplerinin de dikkatini çekti. Ancak uygulamanın rakiplerine kıyasla büyük bir dezavantajı var. Zira Clubhouse iOS uygulamasıyla hizmet veriyor ve Android tarafında bulunmuyor. Yani Android kullanıcıları, Clubhouse dünyasına katılamıyor. Fakat bu durum çok yakında değişecek. Çünlü Clubhouse Android uygulaması için önemli bir adım atılmış durumda.

CLUBHOUSE ANDROID UYGULAMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Clubhouse, kısa süre önce bir blog gönderisiyle, uygulamanın en son sürümüyle ilgili ayrıntıları paylaşarak iOS uygulamasında yapılan bazı değişiklikleri açıkladı. Gönderi ayrıca, Android uygulamasının beta sürümünün birkaç test kullanıcısına sunulmaya başlandığını ortaya çıkardı. Yani Clubhouse Android uygulaması için testler başladı.

Clubhouse Android uygulaması

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MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE YAYINLAMALI

Android için Clubhouse beta uygulamasının önümüzdeki haftalarda daha fazla Android kullanıcısına sunulacağı bilgisi veriliyor. Clubhouse'un Android uygulamasını mümkün olan en kısa sürede yayınlaması şart gibi gözüküyor zira halihazırda Clubhouse'un özelliklerine sahip olup, Android tarafında da yer alan rakip uygulamalar bulunuyor. Clubhouse, Android uygulaması için henüz bir zaman çizelgesi ise paylaşmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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