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Clubhouse'dan nasıl para kazanılır? Kullanıcılara para kazanma imkânı

16.03.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Clubhouse'dan nasıl para kazanılır? Kullanıcılara para kazanma imkânı

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse İphone kullanıcıları için kısa sürede AppStore'da yayınlanmış olan en popüler uygulamalar arasına girdi. Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformları Clubhouse'un sesli sohbet özelliğini uygulamalara eklemeye karar verdi. Peki son zamanların en popüler uygulamalarından Clubhouse'dan nasıl para kazanılır? İşte Clubhouse para kazanma yöntemi...

İphone kullanıcılarının yakından takip ettiği sesli sohbet uygulaması Clubhouse İphone kullananlar için AppStore'da yayınlanmış olan en popüler uygulamalar arasına girmeyi başardı. Twitter ve Instagram gibi diğer çok bilinen sosyal medya platformları da Clubhouse'un sesli sohbet özelliğini uygulamalara ekleme kararı aldı. İnternet kullanıcıları son zamanların en popüler uygulamalarından Clubhouse'dan nasıl para kazanılır sorusunu araştırmaya koyuldu. İşte Clubhouse para kazanma yöntemi ve detayları...

CLUBHOUSE'DAN NASIL PARA KAZANILIR? CLUBHOUSE PARA KAZANMA YÖNTEMİ

Ses tabanlı bir uygulama olan ve sadece iPhone kullanıcılarının kullanabildiği Clubhouse, sosyal medyada yaptığı bir duyuru ile kullanıcılara para kazanma şansı sunacağını açıkladı. Twitter, Instagram gibi mecralarda sosyal medya üzerinden pek çok paralar kazanan insanların olduğu düşünüldüğünde, Clubhouse gibi çok bilinen ve sevilen bir uygulamanın da ciddi bir para kazanma potansiyeli sunduğu akla gelebiliyor. Fakat uygulamada ilk etapta sadece sınırlı sayıda kullanıcı para kazanma hakkına sahip olacak.

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CLUBHOUSE PARA KAZANMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şirketin yaptığı açıklamada Clubhouse Creator First isimli bir program başlattığını söylendi ve program kapsamında şimdilik yalnızca 20 Clubhouse kullanıcısına para kazanma özelliği açılacağı bildirildi. Bir form vasıtasıyla insanlara para kazanma fırsatının verileceği Clubhouse’da, para kazanma programına katılmak için gerekli başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak. Clubhouse’da ne kadar para kazanılır veya şu kadar miktar dinlenme için ne kadar gelir elde edilir sorularının cevapları ise henüz bilinmiyor. Android telefon kullanıcıları için de Clubhouse uygulaması indirme henüz açılmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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