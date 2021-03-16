Clubhouse'dan nasıl para kazanılır? Kullanıcılara para kazanma imkânı

İphone kullanıcılarının yakından takip ettiği sesli sohbet uygulaması Clubhouse İphone kullananlar için AppStore'da yayınlanmış olan en popüler uygulamalar arasına girmeyi başardı. Twitter ve Instagram gibi diğer çok bilinen sosyal medya platformları da Clubhouse'un sesli sohbet özelliğini uygulamalara ekleme kararı aldı. İnternet kullanıcıları son zamanların en popüler uygulamalarından Clubhouse'dan nasıl para kazanılır sorusunu araştırmaya koyuldu. İşte Clubhouse para kazanma yöntemi ve detayları...

CLUBHOUSE'DAN NASIL PARA KAZANILIR? CLUBHOUSE PARA KAZANMA YÖNTEMİ

Ses tabanlı bir uygulama olan ve sadece iPhone kullanıcılarının kullanabildiği Clubhouse, sosyal medyada yaptığı bir duyuru ile kullanıcılara para kazanma şansı sunacağını açıkladı. Twitter, Instagram gibi mecralarda sosyal medya üzerinden pek çok paralar kazanan insanların olduğu düşünüldüğünde, Clubhouse gibi çok bilinen ve sevilen bir uygulamanın da ciddi bir para kazanma potansiyeli sunduğu akla gelebiliyor. Fakat uygulamada ilk etapta sadece sınırlı sayıda kullanıcı para kazanma hakkına sahip olacak.