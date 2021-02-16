Clubhouse güvenlik önlemlerini artırıyor

Alpha Exploration, Stanford’un İnternet Gözlemevi’ne, Clubhouse uygulamalarının Çin sunucularına “ping göndermesini” engelleyen bloklar da dahil olmak üzere güvenlik önlemlerini sıkılaştırdığını söyledi. Teoride, Çinli casusların uygulamanın faaliyetlerini takip etmesi daha zor olacak.

Yükseltmeler ayrıca “ek şifreleme” de içeriyor. Alpha Exploration değişikliklerin 72 saatlik bir süre içinde yürürlüğe girmesini bekliyor. Söz konusu değişiklikleri ise üçüncü taraf bir firma denetliyor. Kullanıcılar, Çinli yetkililerin ülkedeki sunuculardan geçen herhangi bir konuşmayı yasal olarak almasından endişe ediyordu.

Kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için harekete geçen Clubhouse, bu konuda sessiz kalmadı. Platform, önümüzdeki 72 saat içinde sorunu çözmek için ciddi adımlar atacağını açıkladı. Clubhouse, “Stanford İnternet Observatory’nin de yardımı ile veri güvenliğimizi güçlendirmemiz gereken bazı alanlar keşfettik” ifadelerini kullandı.

Clubhouse, ''Gelecek 72 saat içerisinde veri şifrelemesi ve Clubhouse müşterilerinin verilerinin Çinli sunuculara düşmemesi için çalışmalarımızı yapacağız. Aynı zamanda durumu incelemek ve doğrulamak için harici bir güvenlik şirketi ile de çalışmayı planlıyoruz” diyerek sözlerini ekleme yaptı. Uygulama ve Çin hükümeti arasındaki ilişki nereye varacak takip edip göreceğiz.

