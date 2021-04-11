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Clubhouse hacklendi mi? Clubhouse şifresi nasıl değiştirilir? 1.3 milyon kullanıcının Clubhouse verileri sızdırıldı

11.04.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda birçok platformdan kullanıcı verilerinin sızdırıldığı haberleri geliyor. Geçtiğimiz günlerde Facebook, Paribu, Linkedin, Yemek Sepeti gibi platformlardan arka arkaya hacklenme haberleri gelmişti. Şimdi ise bu kervana Clubhouse'un da katıldığı söyleniyor. Peki Clubhouse hacklendi mi? Clubhouse şifresi nasıl değiştirilir? 1.3 milyon kullanıcının Clubhouse verileri sızdırıldığı doğru mu? İşte yanıtı...

Clubhouse hacklendi mi? Clubhouse şifresi nasıl değiştirilir? 1.3 milyon kullanıcının Clubhouse verileri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde birçok platform kullanıcı verilerinin sızdırıldığını duyurmuştu. Facebook, Paribu, Linkedin, Yemek Sepeti gibi platformlardan art arda hacklenme haberleri gelmişti. Bu kervana Clubhouse'un da katıldığı söyleniyor. Clubhouse kullanıcılar Clubhouse hacklendi mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Clubhouse hacklendi mi? Clubhouse şifresi nasıl değiştirilir? 1.3 milyon kullanıcının Clubhouse verileri sızdırıldı mı?

CLUBHOUSE HACKLENDİ Mİ? 1.3 MİLYON KULLANICININ CLUBHOUSE VERİLERİ SIZDIRILDI MI?

CyberNews tarafından yayımlanmış olan haberde kullanıcılara ünlü bir hacker verileri sızdıran platform tarafından ulaşıldığı aktarılıyor. 1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının da içerisinde bulunduğu verilerin SQL veritabanı üzerinden ücretsiz şekilde ulaşılabilir olduğu görülüyor.

İlgili haber sitesi Clubhouse tarafına bu ihlalin gerçek olup olmadığını öğrenmek amacıyla teyit istedi fakat şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Söylendiği kadarıyla bu veri ihlalinde, kullanıcıların fotoğrafları, kimliği, isim ve soyisimleri, kullanıcı adları, Twitter kullanıcı adları, Instagram profilleri, takipçi sayıları, kullanıcının takip ettiği kişiler, kullanıcının hangi kullanıcı tarafından davet edildiği ve hesap oluşturma tarihi gibi bilgiler bulunuyor.

clubhouse-hack

CLUBHOUSE ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Clubhouse şifresini sıfırlamak için bu yolu izleyebilirsiniz:

https://app.clubhouse.io/reset adresine gidin ve açılan sayfada mail adresinizi girerek “Email Reset Code” butonuna tıklayın.

Eposta adresinizi kontrol edin. Clubhouse tarafından size “Reset code emailed” başlıklı bir mail gelecek. Bu mail içeriğinde yer alan linke tıkladıktan sonra yeni şifre alabileceğiniz alana yönlendirileceksiniz. Buradan Clubhouse şifrenizi değiştirebilirsiniz. Clubhouse dahil olmak üzere tüm hesaplarınızda güçlü bir şifre kullanmak çok önemlidir. Güçlü şifre oluşturma işlemi, verilerinizi korumanın en iyi ve en sağlam yoludur.


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Clubhouse
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