Geçtiğimiz günlerde birçok platform kullanıcı verilerinin sızdırıldığını duyurmuştu. Facebook, Paribu, Linkedin, Yemek Sepeti gibi platformlardan art arda hacklenme haberleri gelmişti. Bu kervana Clubhouse'un da katıldığı söyleniyor. Clubhouse kullanıcılar Clubhouse hacklendi mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Clubhouse hacklendi mi? Clubhouse şifresi nasıl değiştirilir? 1.3 milyon kullanıcının Clubhouse verileri sızdırıldı mı?

CLUBHOUSE HACKLENDİ Mİ? 1.3 MİLYON KULLANICININ CLUBHOUSE VERİLERİ SIZDIRILDI MI?

CyberNews tarafından yayımlanmış olan haberde kullanıcılara ünlü bir hacker verileri sızdıran platform tarafından ulaşıldığı aktarılıyor. 1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının da içerisinde bulunduğu verilerin SQL veritabanı üzerinden ücretsiz şekilde ulaşılabilir olduğu görülüyor.

İlgili haber sitesi Clubhouse tarafına bu ihlalin gerçek olup olmadığını öğrenmek amacıyla teyit istedi fakat şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Söylendiği kadarıyla bu veri ihlalinde, kullanıcıların fotoğrafları, kimliği, isim ve soyisimleri, kullanıcı adları, Twitter kullanıcı adları, Instagram profilleri, takipçi sayıları, kullanıcının takip ettiği kişiler, kullanıcının hangi kullanıcı tarafından davet edildiği ve hesap oluşturma tarihi gibi bilgiler bulunuyor.