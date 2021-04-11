Geçtiğimiz günlerde birçok platform kullanıcı verilerinin sızdırıldığını duyurmuştu. Facebook, Paribu, Linkedin, Yemek Sepeti gibi platformlardan art arda hacklenme haberleri gelmişti. Bu kervana Clubhouse'un da katıldığı söyleniyor. Clubhouse kullanıcılar Clubhouse hacklendi mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Clubhouse hacklendi mi? Clubhouse şifresi nasıl değiştirilir? 1.3 milyon kullanıcının Clubhouse verileri sızdırıldı mı?
CyberNews tarafından yayımlanmış olan haberde kullanıcılara ünlü bir hacker verileri sızdıran platform tarafından ulaşıldığı aktarılıyor. 1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının da içerisinde bulunduğu verilerin SQL veritabanı üzerinden ücretsiz şekilde ulaşılabilir olduğu görülüyor.
İlgili haber sitesi Clubhouse tarafına bu ihlalin gerçek olup olmadığını öğrenmek amacıyla teyit istedi fakat şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Söylendiği kadarıyla bu veri ihlalinde, kullanıcıların fotoğrafları, kimliği, isim ve soyisimleri, kullanıcı adları, Twitter kullanıcı adları, Instagram profilleri, takipçi sayıları, kullanıcının takip ettiği kişiler, kullanıcının hangi kullanıcı tarafından davet edildiği ve hesap oluşturma tarihi gibi bilgiler bulunuyor.
Clubhouse şifresini sıfırlamak için bu yolu izleyebilirsiniz:
https://app.clubhouse.io/reset adresine gidin ve açılan sayfada mail adresinizi girerek “Email Reset Code” butonuna tıklayın.
Eposta adresinizi kontrol edin. Clubhouse tarafından size “Reset code emailed” başlıklı bir mail gelecek. Bu mail içeriğinde yer alan linke tıkladıktan sonra yeni şifre alabileceğiniz alana yönlendirileceksiniz. Buradan Clubhouse şifrenizi değiştirebilirsiniz. Clubhouse dahil olmak üzere tüm hesaplarınızda güçlü bir şifre kullanmak çok önemlidir. Güçlü şifre oluşturma işlemi, verilerinizi korumanın en iyi ve en sağlam yoludur.
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