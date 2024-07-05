Çocuğu serviste unuttu, aracı otoparka çekti! 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan olayda karar çıktı!

Olay, 5 Eylül 2022 yılında Japonya'nın Şizuoka'nın Makinohara Bölgesi' "Kawasaki Anaokulu"nda meydana gelmişti. Okul müdürünün, sorumlu öğretmenin ve servis şoförünün tüm öğrencilerin indiğini kontrol etmeden minibüsü okul garajına park etmesi, bir anaokulu öğrencisinin hayatına mal oldu. Kapıları kilitli minibüste yaklaşık 5 saat geçiren anaokulu öğrencisi Kawamoto'nun, saat 14.05'te bulundu. Ancak gömleğini çıkarmış olduğu ve elinde boş su şişesiyle servis aracının içinde baygın halde bulunan çocuk, kurtarılmamıştı.

Şizuoka Bölge Mahkemesinde, 3 yaşındaki Kawamoto Çina'nın 2022 yılında anaokulu servisinde unutulması nedeniyle sıcaktan hayatını kaybettiğini saptadı ve konu hakkında açılan davanın karar duruşması 2 yıl sonra görüldü. İddianamede, olay günü okul servisini kullanan ve öğrencilerin hepsinin inip inmediğini kontrol edilmemesi, 'mesleki ihmalkarlık' yaparak bir kişinin ölümüne neden olan eski okul müdürü Masuda Tatsuyoşi hakkında 2,5 yıl hapis cezası istendi.

Eski okul müdürünün 'mesleki ihmalkarlık' suçunu kabul etmesiyle duruşmada son karar olarak, eski okul müdürü 74 yaşındaki Masuda 16 ay, sorumlu öğretmen 48 yaşındaki Nişihara ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'GELECEĞİ HENÜZ 3 YIL 11 AYLIKKEN ÇALINDI'

Hakim Kunii Koşi, anaokulu öğrencisi Kawamoto'nun ölümüyle ilgili, "Geleceği henüz 3 yıl 11 aylıkken çalındı, acısı akıl almaz" diyerek olayı ifade etti. Kunii, olay yaşandığında anaokulu müdürü olan Masuda'nun, öğrenci ölümünün önlenmesine yönelik güvenlik kılavuzu oluşturmayı başaramadığını belirtti. Hakim Kunii, Okulun çocukların hayatını riske atan özensiz bir güvenlik yönetimi sistemine sahip olduğunu ve sürücünün ihmali doğrudan mağdurun ölümüne neden olduğunu dile getirdi.







