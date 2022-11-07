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Çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü! Ölü ve yaralılar var

07.11.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Feci kazada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Çocuğun kullandığı otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü! Ölü ve yaralılar var

Bartın'da, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölünürken, 15 yaşındaki sürücü M.A yaşamını yitirdi, yaşları 14 ve 18 arasında değişen 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Bartın Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi. Ehliyetsiz M.A yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü M.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan E.G (18), E.G (14) ve E.G (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)

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trafik kazası Bartın Otomobil

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