Çocuğun olamaz denmişti! Hamile olduğunu yatakta doğum yaparken anladı

Emily Graham'a yaklaşık iki yıl önce, yumurtalıkların çalışma şeklini etkileyen Polikistik over sendromu (PKOS) teşhisi konulduktan sonra 'çocuk sahibi olamayabileceği' söylendi. PKOS hastalığı nedeniyle adet görmeyen Emily, yaşadığı hamileliği doğum yapana kadar fark etmedi.

HAMİLELİK BOYUNCA TEKME HİSSİ YAŞAMADI

Emily, yatakta doğum yapmaya başlayana kadar hamile olduğunu bile bilmediğini ve kızı doğmadan sadece saatler önce işte olduğunu söyledi. Hamilelik boyunca adet görmemesini PKOS'a bağlayan Emily, hamilelikte görülen bebek yumruğu veya tekme hissini de yaşamadı.

İLK İŞARETİ NİŞANLISI FARK ETTİ

Hamileliğinde ufak bir işareti fark eden kişi nişanlısı Ash'ti, ancak o sırada bunu bilmiyordu. Emily'de, bebeğin tekmelemesine benzer bir şey hissettiğini ancak Emily'nin uykusunda seğirdiğini düşündüğü için hiçbir şey söylemediğini söyledi.

ŞİDDETLİ MİDE AĞRILARIYLA BAŞLADI

Emily bir bebek doğuracağını 13 Ocak sabahında yaşadığı kabızlık veya adet sancıları olabileceğini düşündüğü 'şiddetli mide ağrıları' hissettiği zaman anladı. Ağrı o kadar şiddetliydi ki, yatağına geri döndü ve yarım saat sonra ıkınması gerektiğini hissetti ve o an, bir şekilde hamile olabileceğini ve dokuz aydır bundan haberi olmadığını düşündü.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞADIM"

Emily, "Sağlık görevlilerini aradık tam zamanında geldiler, evde yatağımda doğum yaptım. İki dakika geç gelseler doğumu nişanlım yapıyor olacaktı. Dürüst olmak gerekirse hayatımın şokunu yaşadım. Onu ilk kez kucağıma almak inanılmazdı, bunun gibi başka bir an yoktu. Bulanık ama aynı zamanda o kısmı hatırlıyorum." dedi.

DAHA FAZLA ÇOCUĞU OLSUN İSTİYOR

Emily, 'daha fazla çocuğu olabileceğine inandığını' söyledi. Uyarsa, bir dahaki sefere biraz daha gelişmiş bir uyarı alacağını umuyor. Şimdi geriye dönüp baktığında, Emily hamileliğin aklına gelen diğer belirtilerinin biraz mide ekşimesi ve birkaç beden büyük giyinmek olduğunu söylüyor. Bunu da aşırı yemek yediği için olduğunu düşünüyordu.



