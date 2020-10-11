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Çocuğunu yangından kurtarmak isteyen babaya polis şiddeti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2020 15:45 | Son Güncelleme

Almanya’nın Krefeld kentinde yangın çıkan evden çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, 7 Alman polisi tatafından darp edildi.

Çocuğunu yangından kurtarmak isteyen babaya polis şiddeti

Avrupa'da artan polis şiddetti olaylarına bir yenisi daha eklendi. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'ne bağlı Krefeld kentinde evinde çıkan yangında çocuğunu kurtarmaya çalışan baba polis saldırdı. Eve girilmesine müsaade etmeyen polislerin uyarılarını dinlemeyen baba " Evde çocuğum var. Bırakın" diyerek, eve girmeye çalıştı. Zor kullanan polis, babaya saldırdı.
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YUMRUK VE TEKMEYLE ŞİDDET

O anlar bölge sakini bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, aralarında kadın polislerin de olduğu 7 Alman polisi babayı ittirerek, şiddet uyguladığı görülüyor. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan Alman savcılığa seslenerek, "Polis şiddetine kayıtsız kalınmamalı. Polisler derhal görevden uzaklaştırılmalı" dedi. Alman savcılığı yaptığı açıklamada, olayın soruşturulduğunu belirtti.

Kaynak: DHA


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