Çocuğunun ilk doğum gününde kocasının yaptığı şaka yüzünden ağladı! Yaşadığı anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi

Son zamanların trendleri arasında yer alan çocukların pasta parçalama görüntüleri oldukça sevimli fotoğraflar ve anılar yaratabiliyor. 40 yaşındaki Candie, oğlunun ilk doğum günü için bu trendi uygulamaya karar verdi. Ancak minik oğlu bu uygulama için fazla hevesli değildi. Candie, pasta parçalama aşamasında sabırsızlanan kocasının acımasız şakasına maruz kaldığı anları paylaşarak ağladığını anlattı.

Candie, TikTok'ta yayınladığı bu anlarda kocasını boğmak istediğini belirtti.

Video kısa zaman içerisinde viral oldu ve yaklaşık 5 milyon kez izlendi. Birçok sosyal medya kullanıcısı onun narsist ve kızgın olduğunu söyledi.

"BEBEK GİBİ AĞLADIM"

Videoda minik oğulları pastayı parçalamayınca harekete geçen baba, pastayı Candie'nin yüzüne yapıştırdı. Candie, “Uzun zamandır oğlumuzun 1. yaş doğum günü partisini ve aile fotoğraflarını dört gözle bekliyordum. Kayıp anılara bir bebek gibi ağladım. Ben duş alırken pasta bile kesildi. Bunu bir daha yaparsa, bunun hakkında konuşacak kadar yaşayamaz." dedi.

"SAYGISIZLIK"

Görüntüleri dehşet içinde izleyen birçok kişi bunu "şok edici" ve "inanılmaz" olarak etiketleyerek öfkelendi. Sosyal medya takipçileri “Evet, ben de utanır ve incinirdim. Bazı insanlar empatiden yoksundur.”, “Emekli bir düğün fotoğrafçısı olarak düğünde çekilen fotoğrafları incelerken 1 numaralı ve tek kuralım buydu. Yüze pasta çarpılmaz. Bu saygısızlık. ” dedi.



