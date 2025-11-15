Çocuğunuzla evi çok da dağıtmadan yapabileceğiniz 10 aktivite

İşte evde çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak fakat ortalığı savaş alanına çevirmeyecek eğlenceli aktiviteler!

1. Mutfak Atölyesi



Evde mutfak atölyesi kurmak denilince gözünüz korkmasın. Çünkü mutfakta denediğiniz şeyler ortalığı dağıtan kurabiye ve pasta tarifleri olmak zorunda değil. Bunun yerine birlikte rengarenk smoothie tarifleri deneyebilir, sandviçleri süsleyebilir veya bulaşıkları yerleştirebilirsiniz.

2. Evde Bakım



Sizi birbirinize yaklaştıracak ve aranızdaki bağı güçlendirecek keyifli bir aktivite arıyorsanız, evde bakım günleri belirleyebilirsiniz. Hem ona kişisel bakımın önemini öğretir hem de fiziksel olarak rahatlarsınız. Birbirinizin saçını yaparak ve tırnaklarını renklendirerek stres atabilirsiniz. Bu sırada onun beğeneceği tokaları, renkleri ve takıları kullanırsanız gün sonunda ikiniz de kendinizi daha keyifli hissedersiniz.

3. Aile Tiyatrosu



Ailecek bir hikaye seçip aranızda rol paylaşmak, evde yapabileceğiniz en keyifli etkinlik olabilir. Birlikte bir oyunda karar kıldıktan sonra tüm aile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Üstelik bu sırada ne ortalığı dağıtır ne de zorlanırsınız. Sadece doğaçlama yapmak veya telefondan replik okumak bile yeterli olabilir.

4. Kutu Oyunu



Kutu oyunu en risksiz evde etkinlik alternatiflerinden biridir. Özellikle bazı oyunlar hem çok az parçadan oluşur hem de aşırı zevklidir. Eve kutu oyunu alırken bu günleri düşünerek seçim yaparsanız, ortalığı dağıtmadan birlikte eğlenmiş olursunuz.

5. Podcast Zamanı



Podcast zamanı denilince aklınıza podcast açıp dinlemek gelmesin. Aslında birlikte keyif alacağınız bir podcast bulduktan sonra dinlemekte serbestsiniz. Ama hem yaratıcılığı tetikleyecek hem de çok daha keyifli olacak bir aktivite denemek isterseniz, kendi podcast yayınınızı da yapabilirsiniz. Elinize mikrofon alıp karşılıklı sorular sorarak harika vakit geçirebilirsiniz.

6. Dans Saati



Arka plana enerjik bir şarkı listesi açıp birlikte dans etmek kadar eğlenceli bir şey olmayabilir. Üstelik ne ortalığı dağıttım derdi olur ne de eğlenmeme riski. Hatta dans saatinin ardından onun mışıl mışıl uyumasına ya da uslu uslu oturmasına bile tanıklık edebilirsiniz.

7. Görev Oyunu



Görev oyunu, çocuğunuza normalde yapmak istemeyeceği görevleri tamamlatmak için harika bir tekniktir. Oyunlaştırma yönteminden faydalanarak odasını toplamasını, kıyafetlerini katlamasını veya size ev işlerinde yardım etmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; "Bakalım 10 dakikada kim daha çok eşya toplayacak?" gibi motivasyon cümleleriyle onu daha da teşvik edebilirsiniz.

8. Masal Okuma



Masal okumak, çocukların hayal gücünü geliştiren ve dil becerilerini iyileştiren harika bir etkinliktir. Özellikle uyku öncesi belirleyeceğiniz masal rutinleri sayesinde birlikte kaliteli vakit geçirirken aynı zamanda dinlenirsiniz.

9. Bitki Bakımı



Evde bitki bakımı yapmak, çocukları doğaya yaklaştıran ve rahatlatan bir aktivitedir. Birlikte bir saksıyı sulayarak ve ölü yaprakları temizleyerek, onun doğayı tanımasını sağlayabilirsiniz. Sadece sınırlı bir alanda çalışacağınız için evi fazla dağıtma riskini de önlemiş olursunuz.

10. Konsol Oyunu



Konsol oyunu oynamanın etrafı dağıtma açısından neredeyse hiçbir riski yoktur. Sadece gerekli ekipmanları ortaya çıkarıp oyunu açmanız gerekir. Ardından, birlikte içiniz rahat şekilde eğlenebilirsiniz. Elbette onun kazanmasına izin verdiğiniz sürece...