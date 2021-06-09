Çocuğunuzun enerjisini aktivitelere yönlendirin!

Koronavirüs pandemisi herkesin psikolojisini derinden etkiledi. Söz konusu sağlık olunca insanlar önem almak için sosyal yaşamlarına uzun bir süre ara vermek durumunda kaldı. Özellikle çocuklar enerjilerini atacak, sosyalleşecek ortamlardan uzak kalarak mutsuz günler geçirdi. Yasakların kalkmasıyla birlikte birçok ebeveyn çocuklarının sosyalleşmesi için etkinlik, kurs gibi arayışlara girdi. Biz de bu arayışlara çözüm üretebilmek için birkaç alternatif sunmak istedik.

FUTBOL ALTYAPI OKULLARI

Erkek çocuklarının neredeyse hepsi futbola meraklıdır. Sosyalleşmeleri, takım ruhunu kavramaları ve yeteneklerini keşfedebilmeleri için futbol altyapı okulları çocuklar için bir fırsattır. Hafta sonu veya hafta içi programınıza uygun olarak çocuklarınızı futbol altyapı okullarına gönderebilir, gelişimlerini izleyebilirsiniz. Çocukların bu fikre bayılacağından eminiz.

AT BİNİCİLİĞİ

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak çok önemlidir. En eski sporlardan biri olan binicilik, hem kız çocuklarını hem de erkek çocuklarını çok mutlu edecektir. Kendine güvenmeleri ve beden koordinasyonlarının gelişimi için bu seçeneği düşünebilirsiniz.