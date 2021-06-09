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Çocuğunuzun enerjisini aktivitelere yönlendirin!

09.06.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerde kaldığımız süre içinde en çok çocukların psikolojisi etkilendi. Anlayamadıkları olayların içinde olmak, okuldan ve arkadaşlarından uzak olmak onların psikolojilerinde derin hasarlar bıraktı.

Çocuğunuzun enerjisini aktivitelere yönlendirin!

Koronavirüs pandemisi herkesin psikolojisini derinden etkiledi. Söz konusu sağlık olunca insanlar önem almak için sosyal yaşamlarına uzun bir süre ara vermek durumunda kaldı. Özellikle çocuklar enerjilerini atacak, sosyalleşecek ortamlardan uzak kalarak mutsuz günler geçirdi. Yasakların kalkmasıyla birlikte birçok ebeveyn çocuklarının sosyalleşmesi için etkinlik, kurs gibi arayışlara girdi. Biz de bu arayışlara çözüm üretebilmek için birkaç alternatif sunmak istedik.

FUTBOL ALTYAPI OKULLARI

Erkek çocuklarının neredeyse hepsi futbola meraklıdır. Sosyalleşmeleri, takım ruhunu kavramaları ve yeteneklerini keşfedebilmeleri için futbol altyapı okulları çocuklar için bir fırsattır. Hafta sonu veya hafta içi programınıza uygun olarak çocuklarınızı futbol altyapı okullarına gönderebilir, gelişimlerini izleyebilirsiniz. Çocukların bu fikre bayılacağından eminiz.

AT BİNİCİLİĞİ

Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak çok önemlidir. En eski sporlardan biri olan binicilik, hem kız çocuklarını hem de erkek çocuklarını çok mutlu edecektir. Kendine güvenmeleri ve beden koordinasyonlarının gelişimi için bu seçeneği düşünebilirsiniz.

PİKNİK ETKİNLİĞİ

Kız çocukları evcilik oynamaya bayılır. Veli grubunuz ile piknik organize edip çocuklarınızın kaynaşmasını ve oyun oynayabilecekleri temiz hava fırsatını değerlendirebilirsiniz. Yanınıza alacağınız minik hediyeler ile diğer çocukları mutlu edebilirsiniz.

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EXTREME AKTİVİTELER

Extreme aktiviteler, 10 yaşından büyük erkek çocukları için şahane bir aktivite olabilir. Bilindiği üzere çocuklar atlayıp zıplamaya, tırmanmaya bayılır. Enerjilerini atabilecekleri, extreme aktivitelerde bulunabilecekleri alanlar sağlıklı gelişimleri için çok faydalıdır. Hafta sonu veya hafta içi günleri programınıza uyan saatlerde çocuğunuza şahane deneyimler yaşatabilirsiniz.

YAZ OKULLARI

Evde tek başına yapılan aktiviteler çocukları mutlu eder ama kalabalık bir ortamda yaşıtlarıyla yaptıkları aktiviteler hem daha öğretici hem de daha verimli olur. Boyama, sanatsal etkinlikler, yoga gibi faaliyetlerin yapıldığı küçük kulüpler çocuklar için çok eğlenceli olabilir.

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OYUN ALANLARI

Çocuğunuzun meslekleri tanıması, kendi gelişimi için zemin oluşturabilmesi için birçok oyun alanı bulunuyor. Birkaç saat süren aktivitelerde çocuklar istedikleri mesleği yapabiliyor, oyun parası kazanabiliyor ve bu sayede farkındalıkları artabiliyor.

TEMA PARKLAR

Tema parklar sadece çocukların değil büyüklerin de en sevdiği alanlar olmuştur. Çocukların oyuncaklara binmesi, oyun oynarken sosyalleşmesi hem size hem de onlara güzel bir gün yaşatacaktır.

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