Çocuk gibi görünüyor ama 20 yaşında! Nadir görülen hastalığı yüzünden hala bebek bezi kullanıyor

Hindistan'da yaşayan 20 yaşındaki Aboli Jarit, büyümesini durduran hastalık nedeniyle çocuk gibi görünüyor. Kemik deformitesine neden olan ve erken yaşta büyümesini durduran renal raşitizm adı verilen nadiren görülen bu hastalık böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Aboli, hastalığının günlük hayatında birçok zorluk çıkarmasına rağmen çok genç görünmekten mutlu olduğunu söylüyor.

GELİŞME GERİLİĞİ YÜZÜNDEN YÜRÜYEMİYOR

Aboli, mesanesiz doğdu, bu yüzden her gün bebek bezi giyiyor. Ayrıca gelişme geriliği nedeniyle yürüyemiyor. Aboli, NeedToKnow.online'a "20 yaşında kendimi iyi, şanslı ve çok özel hissediyorum. Herkes büyüdüğünde farklı görünmeye başlıyor ama ben aynı görünüyorum ki bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Beni hiç değişmeyen havalı küçük bir çocuk gibi yaptığı için tanrıya şükrediyorum." dedi.

HAYATTA KALDIĞI İÇİN MUTLU OLDUĞUNU PAYLAŞIYOR

Aboli, mesanesiz doğduğu için vücudunda idrar birikmemesi için belinde bir delik açan bir ameliyat geçirdi. Bu nedenle idrarının her zaman belinden akmaya devam ettiğini söyledi. İdrarı emmek için beline bebek bezi takıyor. 20 yaşındaki, "Pek çok insan bu nadir hastalığa sahip değil, iyi olan şu ki ben hala hayattayım ve çoğu insan bununla hayatta kalamaz," diye düşündü.

ÜNLÜ OLMAK İSTİYOR

Hindistan'da şarkıcılık yapan Aboli, ünlü olma hayalini gerçekleştirmeyi umuyor. "Bollywood ve Hollywood'da bir şarkıcı ve oyuncu olmak istiyorum, umarım yakında yapabilirim" dedi. Aboli çocukken şarkı söylemeye, dans etmeye aşık oldu ve oyuncu olmayı hayal etti. Ancak kemikleri giderek zayıflayınca ayakta duramaz hale geldi. Kısa süre sonra düşmeye başladı ve bacağını kırdı. Bu yaralanma daha sonra o kadar acı verici hale geldi ki yürümeyi tamamen bıraktı.

