Çocuk istismarıyla gündeme gelmişti! İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hiranur Vakfı'nın kaçak yapısını mühürledi... Bir ay süre tanındı

Açıklamada, İBB İmar Müdürlüğü'nün 25 Şubat tarihinde, Sancaktepe Belediyesi'yle kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazıştığı, 3 ay süre geçtiği yanıt alınamadığı belirtilerek, "6 Haziran'da yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğu tekrar hatırlatıldı. 4 Ağustos tarihinde İBB'ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. 7 Eylül tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi'ne sorumluluğu hatırlatıldı" denildi.

BİR AY SÜRE TANINDI

Kaçak yapıya ilişkin 3 aylık yasal sürede herhangi bir işlem yapılmadığı belirtilen açıklamada, "İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, mülkiyeti Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe Mahallesi Abdurrahmangazi Mahallesi, 8905 ada, 3 parselde bulunan yapıya giderek, henüz iskanı alınmadığı halde kullanılmaya başlanan ruhsatsız kaçak yapıyı, yapı tatil tutanağıyla mühürledi. Mühürleme kararı İBB encümenine gönderilecek, ruhsat sahibine para cezası kesilecek. Kaçak yapının yıkılması için sorumlularına bir ay süre tanınacak. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, kaçak yapı İBB ekipleri tarafından yıkılacak" denildi.

İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten de 3 ay süresince Sancaktepe Belediyesi'nden yanıt alınamadığını, kaçak yapının mühürlenmesi için bugün işlem yapıldığını belirterek, kaçak yapının yıkılması için bir ay süre tanındığını ifade etti. (DHA)

