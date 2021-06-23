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Tatil planları yapıldı! Peki çocukla tatil nasıl olacak?

23.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havuz ve deniz sezonunun açılmasıyla birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Çocukların denizde eğlenerek zaman geçirmesi ebeveynler için güzel olsa da, çocukları güneşin zararlı etkilerinden korumak gerekiyor.

Tatil planları yapıldı! Peki çocukla tatil nasıl olacak?

Deniz, kum, güneş... Büyüklerin de çocukların da en sevdiği şeylerin başında yer alır. Çocuğun kumla oynaması ve yüzmesi hem fiziksel gelişimi hem de motor gelişimi için çok önemlidir. Çocuğunuz eğlenirken güneş yanıklarına maruz kalmaması için bu önerilere dikkat etmeniz gerekiyor.

MAYO SEÇİMİ

Çocuklar için mayo seçimi tahmininizden daha zor olabilir. 18 aylık bebekler için külot bez uygun olabiliyorken 24 aylık bebekler için kolları ve bacakları kaplayan koruyucu mayoları tercih etmek gerekiyor.

  • Seçtiğiniz mayonun bebeğinizin vücudunu sarması ancak sıkı olmaması gerekiyor.
  • Kumaşın hızlı kuruma özelliğine sahip olması sağlık açısından kolaylık sağlıyor.
  • Bebeğiniz denizden çıktıktan sonra tekrar girmek isteyebilir bu durumda ıslak mayoyu giydirmeniz hem sağlık açısından hem de pratiklik açısından size zorluk çıkaracaktır. Bu nedenle yanınızda en az 2 tane mayo bulundurmanızı öneririz.

3 yaşından büyük çocuklar için mayo alternatifleri artıyor. Genellikle kız çocukları için mayo veya bikini, erkek çocukları için ise sadece şort yeterli olabiliyor.

  • Seçtiğiniz mayonun çocuğunuzun bedenine uygun olması, sıkı veya bol olmaması gerekiyor.
  • Bikini veya mayo tercih ederken kol kısımının rahat olması, çocuğun yüzme performansını olumsuz etkilememesi gerekiyor.

GÜNEŞ KREMİ

Piyasada birçok güneş kremi mevcuttur ancak konu çocuklar olanca tercihlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Güzel bir tatil için bunlara dikkat etmelisiniz;

  • Seçtiğiniz güneş kreminin çocuklar için uygun olması ve yüksek koruyuculuk özelliğine sahip olması gerekiyor.
  • Güneş kremini sahilde değil, sahile gitmeden en az 20 dakika önce uygulamak gerekiyor.
  • Krem genellikle, yüz ve kol bölgelerine yoğun bir şekilde uygulanır, bel ve bacaklara uygulanmaz. Güneşin zararlı etkilerini azaltmak için tüm bölgelere krem sürülmeli ve 2 saatte bir yenilenmelidir.
  • Kremden hoşlanmayan çocuklar için renkli güneş kremleri tercih edilerek krem uygulama işlemi oyuna dönüştürülebilir.
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YÜZME ARACI

Yüzme bilmeyen veya yüzmeye yeni başlayan çocukların denize alışma sürecinde simit veya kolluk kullanmaları en doğru hareket olacaktır. Kolluklar simitlere göre daha kullanışlıdır, çocuğunuzun kulaç hareketlerini daha kolay yapmasına olanak sağlar.

Denizden ürken çocukları korkutmamak, onlara karşı anlayışlı yaklaşarak suya yaklaştırmak önemlidir. Travmalarının olmaması için çocuğu asla zorlamamak gerekir.

BESLENME

Tatilde sağlıklı beslenme çocuklar için de önemli bir konudur. Bu detaylara dikkat ederek güzel bir tatil yaşayabilirsiniz.

  • Çocuklar aç karnına veya yemekten hemen sonra denize girmemelidir.
  • Güneşin zararlı etkilerinden korumak için bol bol sıvı tüketilmesi gerekir.
  • Gün içinde çocuğa sık sık meyve yedirerek vitamin dengesi sağlanabilir hem de meyvelerin ferahlatıcı etkisinden faydalanabilinir.
  • Yumurta, domates ve çilek gibi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilecek gıdalardan kaçınmak gerekir.
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