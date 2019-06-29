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Çocuk parkında yılan paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 14:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında istinat duvarının deliğinden çıkan yılanlar paniğe sebep oldu.Halitpaşa Mahallesi Arnavutköy mevkiinde bulunan çocuk parkında, ailelerin çocuklarını eğlendirdiği sırada istinat duvarından çıkan yılanlar bir anda paniğe sebep oldu.

Çocuk parkında yılan paniği

Bursa’nın Mudanya ilçesinde çocuk parkında istinat duvarının deliğinden çıkan yılanlar paniğe sebep oldu.
Halitpaşa Mahallesi Arnavutköy mevkiinde bulunan çocuk parkında, ailelerin çocuklarını eğlendirdiği sırada istinat duvarından çıkan yılanlar bir anda paniğe sebep oldu. Gündüz saatinde ortaya çıkan iki yılan çocukları ve ailelerini korkuttu. Aileler ne yapacaklarını şaşırdı. Duvardan çıkan yılanlar daha sonra gözden kayboldu. Aileler şaşkınlıklarını atlattıktan sonra itfaiyeyi arayarak durumu haberdar etti.
Çocuk parkının kırsal alanda bulunması sebebiyle yılanların görülmesinin normal söyleyen çevre sakinleri, hiçbir canlının zarar görmesini istemediklerini, fakat çocuklarının zarar görmemesi için gereken tedbirlerin alınmasını talep ettiler.

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