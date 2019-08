Çocuk yetiştirmede doğru yöntemler konuşuldu

Özel Ümit Hastaneleri ve Carbon Medya işbirliği ile gerçekleştirilen “Kadın Buluşmaları Çocukluğumdan Çocuğuma” etkinliği gerçekleştirildi.

Çok sayıda anne adayının ve annenin katıldığı buluşmada; Çocuk edebiyatı alanında yazdığı kitaplar ile ilgi çeken ve sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi bulunan “Oyuncu Anne” olarak bilinen Yazar Şermin Yaşar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Filiz Genç, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bekir Oksay, Psikolog Psk. Seda Gün Namal deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaştı. Buluşmada; Özel Ümit Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Büşra Filiz Genç “Eyvah Çocuğum Büyümüyor”, Psikolog Seda Gün Namal “Çocuklarda Ödül ve Ceza”, Op. Dr. Bekir Oksay “Çocuklarda Kulak Enfeksiyonları” konularında sunum yaparak bilgi verdi, Oyuncu Anne Şermin Yaşar ise Çocuklarla Kaliteli Vakit Geçirmek konusunda bilgi deneyimlerini paylaştı.

ÖNCELİK CEZA DEĞİL, SINIRLAMA OLMALI

Çocuklarda ödül ve ceza konusunda ailelerin yaptığı yanlışlardan söz eden Psikolog Seda Gün Namal, “Çocuk anne ve babanın sözünü dinlemediği zaman önceliğimiz ceza olmamalı, sınırlamalar getirmek daha doğru olacaktır. Sınır koymadan önce kısa ve detaylı olmayan bir açıklama yeterlidir, 2,3 kez seslenmek yeterlidir, seçim yöntemi ile çocuğa seçim yaptırabiliriz. Örneğin; ‘Eğer şimdi yatağına gitmemeyi tercih edersen, yarın televizyon izlememeyi de tercih edersin’ diyebiliriz. İfadelerini kullandı.

NE KADAR YİYECEĞİNE ÇOCUK KARAR VERSİN

Çocuklarda büyüme konusunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Büşra Filiz Genç ise; büyümeyi etkileyen genetik faktörleri ve büyüme kriterlerini anlattı. Çocukların gelişimi için bir boy ve kilo tablosu bulunduğunu ve bu tabloda kendi yaş aralığındaki sınırlarda olan çocukların gelişiminin normal kabul edildiğini ifade eden Dr. Genç, genellikle her şey yolunda olsa dahi ailelerin çocukların az geliştiğine ilişkin kaygıları olabildiğine değindi. İştahsızlığın doğru algılanmadığını belirten Dr. Genç, “Çocukların sevmediği yiyecekler olabilir, yemek saatlerinin doğru belirlenmesi gerekir, programlı bir şekilde her gün aynı saatlerde bebeği beslemek doğru değildir, çocuğun acıkıp acıkmadığı da dikkate alınmalıdır. Ara öğünler azaltılabilir ya da aralarda verilen atıştırmalıklar kesilebilir” şeklinde konuştu. Dr. Genç, “Çocuğumuzun neyi, ne zaman, nasıl yiyeceğine biz, ne kadar yiyeceğine ise kendisi kara vermeli” dedi.

KULAK KENDİNİ TEMİZLER

Daha sonra söz alan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bekir Oksay, bebeklik ve çocukluk döneminde görülen kulak rahatsızlıklarının nedenlerini, kulak temizliğinin nasıl olması gerektiğini ve hastalıkların tedavi yöntemlerini paylaştı. Kulakların herhangi bir cisimle, pamuklu çubukla temizlenmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Oskay, “Kulak içinde kir gibi görünen sarılıklar aslında kulağa böcek, toz vs. girmesini engeller ve kulak kendi doğal durumunda kendini temizler ilave bir temizleme yönetime ihtiyaç yoktur, bu tür müdahaleler kulağın tıkanmasına ve farklı hastalıklara yol açar" dedi.

Orta kulak iltihaplarının 2-7 yaş arasında sık görüldüğünü belirten Dr. Oskay, “Orta kulak iltihabı sorunu yaşayan çocuğun en az 3 gün okula gönderilmemesi gerekiyor. Bu hastalığı yenen ilaçlardan daha çok güçlü bir bağışıklık sistemidir, çocuğu okula göndermeyerek hem dinlenmesini sağlarız, hem de okul arkadaşlarına hastalık bulaşmasını engellemiş oluruz" şeklinde konuştu.

ACIKTIN MI DİYE SORMAK İLETİŞİM DEĞİL

Son olarak çocuklarla kaliteli vakit geçirme konusunda konuşan Şermin Yaşar, öncelikle çocuklarla iyi bir iletişim kurulması gerektiğine dikkat çekti. 6 yıldır sosyal medyada çocuklarıyla oyunlarını, deneyimlerini ve yazılarını paylaşan Oyuncu Anne Şermin Yaşar, herkesin kendi çocukluğuna dönerek, mutlu olduğu anları bulabileceğini ve böylece kendi çocuklarına da nasıl davranması gerektiğini bulabileceğini anlattı. Kendi çocukluğundan örnekler veren Yaşar, “Evimize neredeyse her gün misafir gelirdi, şimdi ise kimse evine birilerini çağırmak istemiyor, herkes dışarı çıkıyor, aile büyükleri ile görüşmeler azaldı, evde anne internette, baba televizyon karşısında çocuk ise odasında artık” diye konuştu.

Çocuğa “Git odanda oyna” demenin onu yalnızlığın içine itmek anlamına geldiğini anlatan Yaşar, “Ev onun da evi, salonlar sadece misafirlere açılan odalar olmamalı tüm ailenin buluşma noktası olabilir, burada birlikte oyun oynamak, yemek yemek sohbet etmek kaliteli iletişimi sağlıyor” dedi.

Çocuklarla iletişim kurmanın da yanlış anlatıldığına dikkat çeken Şermin Yaşar, her gün çocuğumuza “Bugün okul nasıldı, acıktın mı” gibi sorular sormanın iletişim olmadığını çocuklarla gerçekten konuşmamız gerektiğini ifade etti. Kendine güvenli, kendini ifade edebilen çocuklar istiyorsak, özellikle ilk 6 yılda çocukla iletişim kurmak çok büyük bir yatırım” şeklinde konuştu.