Çocukların sokağa çıkma saatleri | 20 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkıyor?

Günlük koronavirüs sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından alınan kısmi kapanma kararının sonrasında, vaka sayılarında %1’lik bir düşüş gözlemlendi. Ramazanın ilk iki haftası geçerli olacak kısmi kapanma kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarında bir düşüş gözlemlenmezse daha ciddi tedbirler alınacağını söyledi. Yapılan son kabine toplantısında gençler ve çocuklar için de alınan kararlar paylaşıldı. Buna göre çocukların sokağa çıkma saatlerinde de güncellemeye gidildi. İşte çocukların sokağa çıkma saatleri…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama, 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs gündemi ile yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Bu kararlar arasında 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili de düzenleme bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre hafta içi 18 yaş altı gençler ve çocuklar saat 14.00’ten itibaren belirtilen saate kadar dışarı çıkabiliyor.