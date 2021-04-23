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Çocukların sokağa çıkma saatleri | 20 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkıyor?

23.04.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan koronavirüs vakaları sebebi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısında Ramazan ayının ilk iki haftası geçerli olacak kısmi kapanma ilan etmişti. Bu kısmi kapanmaya göre, sokağa çıkma saatleri azalmış ve seyahat kısıtlamaları getirilmişti. 20 yaş altı gençler ise bu gelişmelerden sonra ne zaman sokağa çıkabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, çocuklar ne zaman sokağa çıkabiliyor?

Çocukların sokağa çıkma saatleri | 20 yaş altı gençler ne zaman sokağa çıkıyor?

Günlük koronavirüs sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından alınan kısmi kapanma kararının sonrasında, vaka sayılarında %1’lik bir düşüş gözlemlendi. Ramazanın ilk iki haftası geçerli olacak kısmi kapanma kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarında bir düşüş gözlemlenmezse daha ciddi tedbirler alınacağını söyledi. Yapılan son kabine toplantısında gençler ve çocuklar için de alınan kararlar paylaşıldı. Buna göre çocukların sokağa çıkma saatlerinde de güncellemeye gidildi. İşte çocukların sokağa çıkma saatleri…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama, 13 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs gündemi ile yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Bu kararlar arasında 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili de düzenleme bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre hafta içi 18 yaş altı gençler ve çocuklar saat 14.00’ten itibaren belirtilen saate kadar dışarı çıkabiliyor.

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İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre hafta içi günlerde 18 yaş altı gençler ve çocuklar 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. İşte açıklamanın detayları;

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Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek."


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sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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