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Çocukların TikTok macerası kanlı bitti! Şişeyi kırıp camla kesti

03.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da çocukların TikTok videosu çekme macerası kanlı şekilde bitti. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet T., yanına gelen 8 çocuğun sorduğu bazı sorulara yanıt vermedi. Yaşları 14-16 arasında değişen çocuklardan biri, cebinden çıkardığı şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin kolunu kesti. Olay sonrası çocuklar koşarak kaçarken Mehmet Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Çocukların TikTok macerası kanlı bitti! Şişeyi kırıp camla kesti

İstanbul Bayrampaşa'da 8 çocuk, TikTok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırılırken ailesi şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu. Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı. Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

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"TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYORLAR"

Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar. Yeğenim 'Size ne' tarzında cevap veriyor. Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu. Kemiğinde zede var. Ameliyat edildi dün akşam. Biz şikayette bulunduk. 14-15 yaşlarında 7-8 kişiler. O esnada zaten TikTok videosu çekiyorlar" dedi.

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"BANA DURDUK YERE SALDIRDILAR"

Kolundan yaralanan Mehmet Y., "Akşam arkadaşlarımla burada top oynuyorduk. Sonra bir grup geldi 16 yaşlarında. Geldiler topu istediler, evimin adresini sordular söylemedim. Bunlarla biraz kavga ettim bağırdım. Çocuğun biri elbisesinin altından şişe çıkardı ve yere vurdu. Sonra geldi bana batırmaya çalıştı. Bana durduk yere saldırdılar. Arkadaşlarımdan birisinin boynunu tuttular" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Bayrampaşa
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