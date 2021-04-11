Çocuklarının gözü önünde canını almış! Kahreden detay: Bıçakla yürüdüğünü görünce kaçtık

Olay, geçen Perşembe akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Arzu İhan Koca (39) ile ikinci eşi tesisatçı Göksal Koca (31) akşam tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından Göksal Koca, elindeki bıçakla eşini Arzu İlhan Koca'yı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Annelerin sesini duyan çocuklar tartıştıkları odaya gelince üvey baba, olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, Arzu İlhan Koca'yı ambulansla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Arzu İlhan Koca hayatını kaybetti. Polis ekipleri eşini bıçaklayan Koca'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Koca 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Arzu İlhan Koca, Ocak ayında polis merkezine gidererek eşi Göksal Koca kendisine şiddet uyguladığını gerekçesiyle eşine uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI!

Arzu İlhan Koca'nın kardeşinin eşi Munisi İlhan, 'İkisi tartışıyordu. Biz de tartışmayın diye ayırmaya çalıştık. Elinde bıçak olduğunu görmedik. Arzu'yu tartışma sonrasında bıçaklamaya başladı. Daha sonra bıçağı bize göstererek, üzerimize gelmeye başladı. Arzu'nun ilk kocasından kızı Irmak'la birlikte odaya kaçtık. Hemen eşime seslendik. Sesleri duyunca, Göksal hemen kaçıp gitti. Arzu'yu üç, dört defa bıçakladığını gördüm. Ama dokuz yerinden bıçaklandığını duyduk' dedi.

'ANNEM ÖYLE ÖLMEYİ HAK ETMEDİ'

Irmak Demir, "Annemi öldürenin kişinin idam edilmesi istiyorum. Annem öyle ölmeyi hak etmedi. Sürekli annemle üvey babam tartışıyorlardı. Üvey babam sürekli kendi kendine sorunlar çıkarıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi, her seferinde anneme şiddet uyguluyordu" diye konuştu.

DHA

