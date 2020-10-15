Çocuklarının tedavisi için her şeyden vazgeçtiler! Anne ve babanın yardım çığlığı

Aksaray'da yaşayan Hikmet- Derya Karakuzu çifti, yaklaşık 1 yıl önce en küçük çocukları Nihat'ı, bacaklarında oluşan morluk nedeniyle hastaneye götürdü. Yapılan tahliller sonucu kan değerleri çok düşük çıkan Nihat Karakuzu, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonunda Nihat'a 'ağır aplastik anemi' teşhisi konuldu ve ilik nakli olması gerektiği aileye söylendi.

BAĞIRSAKLARI DIŞARI ALINDI

Yaklaşık 1 yıldır süren tedavi boyunca baba Hikmet Karakuzu, işinden ayrılarak, oğlu ve eşini yalnız bırakmadı. Tedavinin ardından sağlık durumu ağırlaşan Nihat, haziran ayında ailesiyle birlikte Antalya'daki özel bir hastaneye geldi. Bu sırada minik Nihat, ince bağırsağında meydana gelen kitle nedeniyle ameliyat edildi. Bağırsakları dışarıda yaşamına devam eden Nihat, yediklerini istifra etmeye başladı.

9 AY HASTANE ODASINDAN ÇIKMADI

Hikmet Karakuzu ise hastaneye yakın olması nedeniyle elindeki son birikimiyle ev tuttu. Baba Karakuzu, hastanenin verdiği 3 öğün yemekle doymayan Nihat için günde 3-4 öğün yemek yapmaya başladı. Tedavi öncesinde konuşan Nihat, bu süreçte konuşmayı bıraktı. 9 ay boyunca hastane odasından çıkmayan Nihat'a, geçen ay babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Hastaneden taburcu edilen Nihat, bağışıklığının henüz düşük olması nedeniyle evin dışına çıkamıyor.