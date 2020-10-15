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Çocuklarının tedavisi için her şeyden vazgeçtiler! Anne ve babanın yardım çığlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Antalya'da bir tür kan hastalığı olan aplastik anemi nedeniyle 9 ay ilik bekleyen 3 yaşındaki Nihat Karakuzu, babasından yarı uyumlu ilik nakliyle hayata tutunmaya çalışıyor. Nihat'ın tedavisi için evlerini, işlerini ve 2 çocuklarını Aksaray'da bırakarak, yaklaşık 1 yıl önce Antalya'ya gelen Karakuzu ailesi, çocuklarının iyileşmesini umutla beklerken, maddi sıkıntıları için de yardım istediklerini belirttiler.

Çocuklarının tedavisi için her şeyden vazgeçtiler! Anne ve babanın yardım çığlığı

Aksaray'da yaşayan Hikmet- Derya Karakuzu çifti, yaklaşık 1 yıl önce en küçük çocukları Nihat'ı, bacaklarında oluşan morluk nedeniyle hastaneye götürdü. Yapılan tahliller sonucu kan değerleri çok düşük çıkan Nihat Karakuzu, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonunda Nihat'a 'ağır aplastik anemi' teşhisi konuldu ve ilik nakli olması gerektiği aileye söylendi.

BAĞIRSAKLARI DIŞARI ALINDI

Yaklaşık 1 yıldır süren tedavi boyunca baba Hikmet Karakuzu, işinden ayrılarak, oğlu ve eşini yalnız bırakmadı. Tedavinin ardından sağlık durumu ağırlaşan Nihat, haziran ayında ailesiyle birlikte Antalya'daki özel bir hastaneye geldi. Bu sırada minik Nihat, ince bağırsağında meydana gelen kitle nedeniyle ameliyat edildi. Bağırsakları dışarıda yaşamına devam eden Nihat, yediklerini istifra etmeye başladı.

9 AY HASTANE ODASINDAN ÇIKMADI

Hikmet Karakuzu ise hastaneye yakın olması nedeniyle elindeki son birikimiyle ev tuttu. Baba Karakuzu, hastanenin verdiği 3 öğün yemekle doymayan Nihat için günde 3-4 öğün yemek yapmaya başladı. Tedavi öncesinde konuşan Nihat, bu süreçte konuşmayı bıraktı. 9 ay boyunca hastane odasından çıkmayan Nihat'a, geçen ay babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Hastaneden taburcu edilen Nihat, bağışıklığının henüz düşük olması nedeniyle evin dışına çıkamıyor.

Doktorların iliğin yüzde 99 uyumlu olacağını söylemesiyle mutluluk yaşayan Karakuzu ailesi ise gelirlerinin olmaması nedeniyle zor günler yaşıyor. En başından bu yana tedavileri ücretsiz devam eden aile, nakil sürecinin ardından oğullarını götürecekleri her muayene için ödemeleri gereken ücreti nasıl ödeyeceklerini düşünüyor.

'TEDAVİ SÜRECİNDE KONUŞMAYI UNUTTU'

Yaklaşık 1 yıldır sürekli hastanede olduklarını söyleyen Hikmet Karakuzu, "Çocuğumun tedavisi sırasında aldığı ilaçlar nedeniyle kalın bağırsağında kitle oluştu. Bağırsağını bu nedenle dışarı aldılar. Yüzde 100 uyumlu ilik bulunamayınca benden yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Şu anda doktorlar iliğin yüzde 90 tuttuğunu söyledi. Ancak önümüzde kritik 7 aylık süreç var. Şu an durumu iyi ancak pandemi döneminde olduğumuz için çok sıkı takip altında tutuluyor. Sürekli ağır ilaçlar alıyor ve ağır tedavilerden geçiyor. Bu süreçte Nihat konuşmayı da unuttu" dedi.

'MADDİ OLARAK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

8 aydır evlerine gidemediklerini söyleyen Karakuzu, "Çocuğumun tedavisi için buraya geldim, işimi ve kurulu düzenimizi bıraktık. Burada da ev tutmak zorunda kaldık ve kira ödüyoruz. Çocuğumla ilgilenmem gerektiği için 8-9 aydır çalışamıyorum. Çalışabilmem için çocuğumun önümüzdeki 4-5 ayı sağlıkla atlatması gerekiyor. İlk 5 aylık tedavi sürecinde bizden hiçbir şekilde ücret talep edilmedi. Taburcu olduktan sonra sürekli kontrollere gideceğiz. Ancak kontrollerde yapılacak tahlil ve muayene için ücret alacaklarını söylediler. Maddi olarak zor günler geçiriyoruz" diye konuştu.

Oğlunun sağlığına kavuştuğunu görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen anne Derya Karakuzu ise, "Oğlum nakil oldu ve durumu iyiye gidiyor. Taburcu ettiler ama hala kontrollere gidip geliyoruz. Oğlum hastanedeki tedavi sürecinde konuşmayı bırakmıştı ancak tekrardan anne, baba demeye başladı. 1 senedir kardeşlerini göremiyor, onları çok özledi. Oğlum iyi oldukça ben de iyi oluyorum. Onun sağlığına kavuştuğunu görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

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