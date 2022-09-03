Çocuklarınız okula başlamadan mutlaka ihtiyacınız olacak ürün önerileri

Okula yeni başlayan çocuklar için en gerekli okul eşyaları hangileri biliyor musunuz? Çocuğunuz eğitim öğretim dönemine yeni başladıysa gerekli olan eşyalar konusunda henüz tecrübe edinmemiş ya da her sene aynı ürünü almaktan yorulmuş olabilirsiniz. Dert etmeyin; çocuğunuzun yıllarca kullanacağı, kaliteli ve mutlaka ihtiyaç duyacağı birçok ürünü listeledik. Yazımızı inceleyerek beğendiğiniz ürünlere göz atabilir, ihtiyacınız olanları güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

1. Canlı renkleri ile: STABILO Fineliner Point 10 Renk Kalem Seti

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Okula başlayan çocuklar için en gerekli eşyalar arasında yer alan STABILO Fineliner Point 10 Renk Kalem Seti, deftere ve kitap üzerine işaretleme yapmak için doğru tercih. Özellikle önemli olan yerlerin altını çizmek ve başlıkları renkli kalemlerle belirtmek isteyenler tarafından tercih edilen kalem setinin içerisinde birbirinden farklı 10 renk bulunuyor. Böylece çocuklar defter ve kitapları daha renkli hâle getirebilir ve ders çalışmak için motive olabilir. Canlı renk tonları sayesinde çocuğunuzun eğlenceli işaretlemeler yapmasına yardımcı olacak kalem setini sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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2. Geniş kullanım kapasitesi: Limmy Fen Bilimi Desenli Kawai Organizer Üç Bölmeli Kalemlik

Geniş iç hacmi sayesinde tüm kalem ve kırtasiye ürünlerini içerisinde toplamayı başaran Limmy Fen Bilimi Desenli Kawai Organizer Üç Bölmeli Kalemlik, okula başlayan çocukların mutlaka edinmesi gereken eşyalar listesinde başı çekiyor. Eğlenceli fen bilimi deseni ile oldukça şık bir görünüme sahip olan kalem kutusunun birbirinden ayrı üç bölmesi bulunuyor. Bu özelliği ise karışıklık yaratmadan tüm eşyaların düzenli bir biçimde muhafaza edilmesini sağlıyor. Çocuğunuzun kaliteli kumaş yapısı ile uzun yıllar boyunca sağlamlığını sürdüren kalem kutusunu denedikten sonra benzer eşyalarını rafa kaldırmasına hazır olun!

3. Matematik işlemlerini yapmak artık çok kolay: Daxi X-200 Beyaz 12 Haneli Hesap Makinesi

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Özellikle Matematik dersi için gerekli olan Daxi X-200 Beyaz 12 Haneli Hesap Makinesi, çocuklara alınması gereken okul eşyalarından bir diğeri. Hesap makinesi sayesinde çarpma, bölme, çıkarma, toplama, yüzde alma ve karekök hesaplama işlemlerini yapmak artık çok kolay! Saniyeler içerisinde tüm işlemleri gerçekleştirebilen hesap makinesi ister pille ister güneş enerjisiyle çalışabilir. Bu yönüyle tam bir çevre dostu olan ürünün 12 hane boyunca işlem yapma kapasitesi ise büyük sayılarla işlem yapılmasını kolaylaştırıyor. Hesaplamaları yaparken zorlanan ve hızlı işlem yapmak isteyenlerin tercih ettiği hesap makinesine göz atmak ister misiniz?

4. Planlı olmak isteyenlere: Matt Notebook 2022-2023 Akademik Ajanda

Unutkanlık problemi olan veya düzenli davranmayı tercih eden öğrenciler tarafından kullanılan Matt Notebook 2022-2023 Akademik Ajanda, okul için gerekli bulunan eşyalar arasında yer alır. 13 ay boyunca kullanmaya devam edebileceğiniz ajanda yapımında birinci sınıf hamur malzeme kullanılır. Dış kapağında kullanılan siyah üzerine renkli çiçek desenleri, ürünü daha şık bir görünüme kavuşturur. Planlayıcıda bulunan takvim, özel günler, resmi tatil günleri, yıllık hedefler, başlangıçta yer alan motivasyon sayfası ve aylık plan sayfası ile çocuğunuzun daha düzenli bir hayata kavuşması an meselesi!

5. Matematik ve Geometri dersleri için gerekli: Maped Ofis ve Kırtasiye Pergel Takımı

Matematik ve Geometri dersleri için gerekli olan Maped Ofis ve Kırtasiye Pergel Takımı, okula başlayan her çocuğun çantasında bulunması gereken eşyalardan biri. Set içerisinde bulunan pergel, cetvel, açıölçer, iki farklı gönye, silgi, kalemtıraş, kalem sayesinde Matematik ve Geometri dersleri için gerekli olan tüm eşyaları bir arada edinebilirsiniz. Kaliteli materyal yapısı ile uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdüren ürünler, metal kutu içerisinde gönderilir. Böylece çocuğunuz ayrı bir taşıma çantası bulundurmaya gerek kalmadan tüm ürünleri yanında taşıyabilir.

6. Dayanıklı ve uzun ömürlü: Cambridge Polo Club Wia Beslenme Çantası

Çocuklarının daha sağlıklı gıdalarla beslenmesini tercih eden ebeveynler, sizi böyle alalım! Çocuğunuzun hazır gıdalar yerine evden özenle hazırladığınız yiyecekleri tüketmesini istiyorsanız dayanıklı ve uzun ömürlü Cambridge Polo Club Wia Beslenme Çantası, mutlaka edinmeniz gereken bir ürün. Siyah, lacivert ve gri renk seçenekleri bulunan beslenme çantası; muhafazalı yapısı ile içinde bulunan gıdaların ısısını uzun süre boyunca korur. Ayarlanabilir taşıma kulpu ise çocuğunuzun boyuna uygun şekilde ayarlanarak rahat kullanmasına imkân tanır. Çocuğunuzun evde hazırlanan sağlıklı gıdaları tüketmesini istiyorsanız ürünü mutlaka inceleyin.

7. Tüm eşyaları toparlayan: Nike Unisex Çocuk Academy Team Sırt Çantası

''Bir çocuğun okulda ihtiyaç duyacağı en önemli eşya hangisi?'' diye soracak olursanız cevabımız hiç şüphesiz okul çantası olur. Nike Unisex Çocuk Academy Team Sırt Çantası hem kız hem erkek çocuklar için tercih edilebilen şık tasarımı ile beğeni kazanır. %100 polyester kumaş ile üretilen okul çantası, uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak çocuğunuzun okul hayatına eşlik eder. Bir ana bölme, bir ön göz ve yan kısmında bulunan şişe taşıma alanı ile okul için gerekli tüm eşyaların taşınmasına yardımcı olan çantanın üç farklı rengi mevcut.