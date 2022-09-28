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Çocukluk arkadaşını komalık etti! 'Kız kardeşime küfretti, dayanamadım'

28.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen korkunç olayda 18 yaşındaki Yusuf Can Azgın bir süredir küs olduğu çocukluk arkadaşı Serkan Mutlu'yu darp etti. Kafasını taşa vuran Mutlu'nun kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilirken hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Dedesinin evinde gözaltına alınan Azgın, ''Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Kız kardeşime küfredince dayanamadım, dövdüm'' ifadelerini kullandı. Azgın, cezaevine gönderildi.

Çocukluk arkadaşını komalık etti! 'Kız kardeşime küfretti, dayanamadım'

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Eylül günü saat 20.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Mutlu (18), bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın (18) ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu’yu konuşmak için parka çağırdı.

Buluşan iki arkadaş, küfürleşme nedeniyle yeniden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu’yu tekme ve yumruklarla darp etti. Yere düşen Mutlu, başını betona çarparak ağır yaralandı. Azgın ise arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp, olay yerinden kaçtı.

BİLİNCİ KAPALI

Parkta yürüyen vatandaşlar, Mutlu’yu yerde hareketsiz yatarken görünce polis ve sağlık ekibine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi yapılan Mutlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mutlu’nun, beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mutlu’nun, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mutlu’nun cep telefonu sinyalinden takip edip, U.C.’yi (17) yakaladı.

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''KIZ KARDEŞİME KÜFREDİNCE DAYANAMADIM''

İfadesine başvurulan U.C., Mutlu’yu arkadaşı Azgın’ın darp ettiğini, cep telefonunu da ailesine götürmesi için kendisine verdiğini söyledi. Bu bilgi üzerine ekipler, şüpheli Azgın’ı dedesinin Hurmalı Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde, “Beni sürekli aşağılıyordu. Akşam konuşmak için parka çağırdım. Kız kardeşime küfredince dayanamadım, dövdüm” dediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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(İHA)

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Adana
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