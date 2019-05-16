Çocukluk çağında besin alerjilerinin görülme oranı arttı

Prof. Dr. Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alerjinin, bağışıklık sisteminin bir çalışma bozukluğu veya aşırı aktivitesi olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Bağışıklık sisteminin görevinin zararlı maddeleri tanıyıp, onlara karşı savunma mekanizmasını çalıştırmak olduğunu aktaran Güler, ancak bazı durumlarda bu mekanizmanın zararsız bileşenlere karşı da çalıştırılabildiğini, bu durumlarda da bireylerde alerji ve buna bağlı semptomlar görülebildiğini aktardı.

Dernek olarak, Alerji ile Yaşam Derneği ile ülkede alerji konusunda farkındalık oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Güler, bu doğrultuda bu yıl da 13-19 Mayıs Besin Alerjisi Farkındalık Haftası dolayısıyla bir bilinçlendirme kampanyası başlattıklarını anlattı.

Güler, bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, alerjik hastalıkların görülme oranının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda artmaya devam ettiğini belirtti.

BESİN ALERJİSİ KENDİNİ BİR ŞEKİLDE BELLİ EDER

Çocukluk çağında en sık görülen besin alerjisinin inek sütü proteinine karşı olduğuna işaret eden Güler, şu bilgileri verdi: "Besin alerjisi kendini birçok şekilde belli edebilir. Ebeveynlerin alerjik belirtiler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Alerjik belirtiler bazen ciltte kabartı şeklinde, bazen de deride kuruluk ya da egzama şeklinde olabilir. Kaşıntı alerjik hastalıklarda sıklıkla görülür. Vücudun değişik yerlerinde, çoğunlukla yüzde, gözlerde, ellerde görülen anjioödem adı verilen şişlikler, çok önemlidir. Çocukta nezle olmadığı halde devamlı burun akıntısının olması, burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı ve hapşırık burun ile ilgili en önemli belirtilerdir. Öksürük de devamlı ya da çok sık görüldüğünde, özellikle tekrar eden hırıltı, hışıltı ya da nefes darlığı ile birlikte olduğunda, akla alerjik hastalıklar gelmelidir. Sindirim sistemi ile ilgili belirtilerin en önemlileri bulantı, kusma, şişkinlik, yutma güçlüğü, dışkıda kan veya mukus, ishal veya kabızlık gibi belirtilerdir."