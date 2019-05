Çocukluk çağında besin alerjilerinin görülme oranı arttı

Güler, besin alerjilerinin yaşa göre değiştiğini, dolayısıyla her besine karşı alerji görülebileceğini aktararak, "Çocukluk çağlarında son yıllarda çok sık besin alerjilerine rastlamaktayız. Bunlar içinde, 0-3 yaş aralığında en sık rastlananı inek sütü proteini alerjisidir. Bunu yumurta, deniz ürünleri, buğday ve kuru yemiş alerjileri izlemektedir." diye konuştu.

Her besin alerjisi olan hastada anafilaksi riskinin göz önüne tutulması ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Güler, anafilaksiyi doktor ve aileler olarak el ele verip çözebileceklerini söyledi.

TEDAVİDE İLK BASAMAK SORUMLU BESİNİN DİYETTEN ÇIKARTILMASI

Prof. Dr. Nermin Güler, tedavide ilk basamağın sorumlu besinin diyetten tamamen çıkartılması olduğunu belirterek, alerjik çocukların damak tadına uygun ve sağlıklı besinler hazırlanmasına, büyüme ve gelişmelerinin sağlıklı olmasına gayret edilmesi gerektiğini söyledi.

İnek sütü proteini alerjisi olan çocuklar için özel mamalar olduğunu, hekimlerin çocuğun kişisel özelliklerini ve alerjik hastalığın risk derecesini göz önüne alarak uygun olan mamayı önermesi gerektiğini aktaran Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her yaşta her türlü alerji görülebilir ama son yıllarda bebekler bize en sık olarak besin alerjisi, atopik dermatit ya da solunum yolu alerjileri ile başvurmaktadırlar. Hastalar ne kadar erken başvururlarsa tanı ve tedavi o kadar kolay ve başarılı olmaktadır. O nedenle dernek olarak hastalara ve hekimlere yaptığımız eğitimlerle alerjilerin farkındalığını artırmaya gayret ediyoruz. Alerjisi saptanan çocukların ailelerine de görevler düşmektedir. Besin alerjilerinde titizlikle diyetlere uymak çok önemlidir. Çocuğun alerjik olduğu besinden uzak durmasını sağlamak, satın alınan her ürünün etiketini okuyarak emin olmak çok önemlidir. Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlamak için gereken besin öğelerini yerine koymak önemlidir. Alerjik hastalıklar uygun çevre önlemleri ile ve gerekli diyetlerle kontrol altına alınabilir. Hayat kalitesi düzelir ve çocuk büyüdükçe büyük oranda kontrol altına alınabilir. Ancak bütün bu önlemlere ve tedaviye rağmen bazı vakalarda hastalık ağır seyredebilir ve hatta kalıcı olabilir."

