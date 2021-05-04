Coğrafya öğretmeni keşfetti: 65 milyon yıllık fosil iddiası

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Askım Ekiz, bölgeyi gözlemlediği esnada deniz kenarındaki bir kayaya denk geldi. Dikkatini çeken, diğerlerine göre farklı olan kaya parçasını inceleyen Ekiz, Türkiye’nin farklı illerinde gördüğü jeolojik değerlerin benzeri olduğunu fark etti. Bu olayı gündeme taşımak adına sosyal medyaya taşıyan Ekiz, olumlu sonuçlar aldı. Ekiz, balık çeşitleri ve diğer canlıların fosilleri ile 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan yumuşakça canlılarının fosillerinin olduğunu düşündüğü kayanın, müzeye kazandırılmasını istiyor.

"EN AZ 15 TÜR FOSİL VAR"

Kendisinde, bir arkadaşının hediyesi olan ve içerisinde fosil bulunan kaya parçasıyla birlikte, üzerinde fosiller olduğu düşünülen kayanın Fatsa ilçesinde kurulacak olan kent müzesinde sergilenmesi gerektiğini ifade eden Ekiz, “Ben bu konuda bir uzman değilim ama kişisel ve coğrafya bilgilerime dayanarak bu kayacın üzerinde kurumuş deniz kestaneleri, birçok balık çeşidi, istiridyeler ve bilgimin açıklamaya yetmediği daha birçok türün fosili var. Tahmini bir şey söylemek gerekirse en az on beş tür var diyebiliriz” dedi.