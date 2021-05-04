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  4. Coğrafya öğretmeni keşfetti: 65 milyon yıllık fosil iddiası

Coğrafya öğretmeni keşfetti: 65 milyon yıllık fosil iddiası

04.05.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da emekli coğrafya öğretmeni Asım Ekiz, bulduğu kayaların üzerinde 65 ile 200 milyon yıl önce yaşamış canlıların fosillerinin olduğunu iddia etti. Coğrafya bilgileri ve kişisel ilgileri doğrultusunda edindiği bilgiler ışığında bu sonuca vardığımı söyleyen Ekiz'in iddiaları doğruysa en az 15 farklı türe ait fosil müzeye kazandırılacak. Konu ile ilgili yetkililerden destek bekleyen Ekiz, fosiller zarar görmeden müzede sergilenmesini istiyor.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Askım Ekiz, bölgeyi gözlemlediği esnada deniz kenarındaki bir kayaya denk geldi. Dikkatini çeken, diğerlerine göre farklı olan kaya parçasını inceleyen Ekiz, Türkiye’nin farklı illerinde gördüğü jeolojik değerlerin benzeri olduğunu fark etti. Bu olayı gündeme taşımak adına sosyal medyaya taşıyan Ekiz, olumlu sonuçlar aldı. Ekiz, balık çeşitleri ve diğer canlıların fosilleri ile 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan yumuşakça canlılarının fosillerinin olduğunu düşündüğü kayanın, müzeye kazandırılmasını istiyor.

"EN AZ 15 TÜR FOSİL VAR"

Kendisinde, bir arkadaşının hediyesi olan ve içerisinde fosil bulunan kaya parçasıyla birlikte, üzerinde fosiller olduğu düşünülen kayanın Fatsa ilçesinde kurulacak olan kent müzesinde sergilenmesi gerektiğini ifade eden Ekiz, “Ben bu konuda bir uzman değilim ama kişisel ve coğrafya bilgilerime dayanarak bu kayacın üzerinde kurumuş deniz kestaneleri, birçok balık çeşidi, istiridyeler ve bilgimin açıklamaya yetmediği daha birçok türün fosili var. Tahmini bir şey söylemek gerekirse en az on beş tür var diyebiliriz” dedi.

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"65 İLE 200 MİLYON YIL ÖNCESİNDE YAŞAYAN CANLILARIN AMMONİT FOSİLİ VAR"

“Bu kayacın üzerinde yaklaşık 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl önce yaşamış yumuşakçalar sınıfından ahtapot benzeri bir hayvan olan ammonit fosilleri var” diyen Ekiz, “Bu bahsettiğimiz dönem dinozorlar çağıdır. Ammonit de dinozorlarla birlikte nesli tükenmiş bir canlıdır bu fosili ise eşsiz bir örnektir. Bu kolay bulunan bir örnek değil. Bu basit bir kayaç gibi görünebilir ama aslında bu müthiş bir tabiat varlığı. Hemen koruma altına alınıp sahip çıkılması gereken bir hazinedir. Bizde yok olmasına zarar görmesine izin vermeden kurulacak olan müzede sergilenmesini istiyoruz ve bu konuda da yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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