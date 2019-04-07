Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi’nde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti. Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)