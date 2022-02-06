Çok beklenen iPhone SE 3 için tarih belli olmuş olabilir!

Apple, yeni iPhone SE modeli 3. nesil iPhone SE (iPhone SE 3) için çalışmalarını sürdürüyor. En azından gelen iddialar bu yönde. Şirket henüz yeni iPhone SE'ye ilişkin bir bilgi paylaşmasa da, iPhone SE 3'ün fiyatı ve özellikleri için daha pek çok sızıntı yapılıyor. Bu sızıntılarla birlikte telefonun 5G ile destekleneceği ve tasarımının halihazırda satışta bulunan iPhone SE (iPhone SE 2020) ile aynı olacağı söyleniyor. Telefonun mart-nisan ayı gibi tanıtılacağı söylense de artık ünlü bir analist sayesinde elimizde tam bir tarih var.

iPHONE SE 3'ÜN TANITIM TARİHİ İÇİN YENİ İDDİA!

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, yeni iPhone SE modeli iPhone SE 3'ün tanıtımını mart ayında gerçekleştirmeyi planlıyor. Buna ek olarak, Apple'ın iPhone SE etkinliği için 8 Mart Salı gününü hedeflediği söyleniyor. Etkinlikte ayrıca yeni bir iPad Air modelinin de tanıtılması bekleniyor.

iPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone SE'ün özellikleri arasında Apple A15 çipinin ve 5G teknolojisinin ve geliştirilmiş bir kameranın yer alması öngörülüyor.

Yeni iPad Air modelinde ise güncellenmiş bir A serisi çip ve 5G bağlantısı beklentiler arasında yer alıyor. Tasarımda ise büyük bir değişiklik olmayacak gibi görünüyor.

Öte yandan iOS 15.4 güncellemesinin de mart etkinliğine ve yeni cihazlara bağlı olabileceği, bu nedenle güncellemenin mart ayının ilk yarısında yayınlanabileceği söyleniyor.

Olası etkinlik, Apple'ın son iki yılda gerçekleştirdiği çoğu etkinliği gibi çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir.

