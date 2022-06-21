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Çok çirkin saldırı: Bebek mezarlarının taşlarını paramparça ettiler! Şoke eden olayın failleri...

21.06.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de şoke eden bir olay meydana geldi. Darıca ilçesinde 2’si yetişkin 5’i bebek mezarının taşları balyozlarla kırıldı. Polis şimdi her yerde olayın faillerini arıyor. Mezar taşlarının ise Darıca Belediyesi tarafından yenileneceği öğrenildi.

Çok çirkin saldırı: Bebek mezarlarının taşlarını paramparça ettiler! Şoke eden olayın failleri...

Akılalmaz olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Nenehatun Mahallesi Nenehatun Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlığa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler 2’si yetişkin 5’i ise bebek mezarlarının taşlarını paramparça etti. Sabah çalışmak için mezarlığa gelen işçiler olayı fark edince amirlerine bildirdi.

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FAİLLER HER YERDE ARANIYOR

Polis ekiplerine intikal eden olayda failler aranıyor. Mezar taşlarının ise Darıca Belediyesi tarafından yenileceği öğrenildi.

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Mezarlığın giriş-çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. (İHA)

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