KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Çok daha uzun süre bronz kalmanız mümkün! Yapmanız gerekenler basit

Çok daha uzun süre bronz kalmanız mümkün! Yapmanız gerekenler basit

30.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı insanlar bronzlaşmaktan kaçınırken bazıları ise bronzluk bir tutku haline geliyor. Birçok kişi daha uzun süre bronz kalmak adına yanlış yöntemlere başvuruyorlar. Bilinçsizce yapılan bronz kalma çabaları sağlığı tehlikeye atıyor. Daha uzun süre nasıl bronz kalırım diye düşünüyorsanız bunu cevabı oldukça basit yöntemlerden geçiyor.

Çok daha uzun süre bronz kalmanız mümkün! Yapmanız gerekenler basit

Yazın sonuna doğru yaklaştıkça moraller bozuluyor. Tatilde değişen cilt rengini kış aylarına da taşımak isteyenler daha uzun süre bronz kalmanın yollarını arıyor. Bronzluğunuzu uzun tutmak için güneş kremi kullanmıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Bronz kalmaya çalışırken sağlığınızı tehlikeye atmamanız gerekiyor.

DAHA UZUN BRONZ OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

SOĞUK DUŞ ALIN

Ekran görüntüsü 2022-08-30 145859

Sıcak su ile duş almak cildi kurutur. Bu da derinin pul pul dökülmesine ve bronz tenin yavaş yavaş yok olmasına neden olur. Dökülmeleri önlemek için yapmanız gereken ise soğuk duş almak ve nemlendirici özelliği olan bir duş yağı ile yıkanmak.

PEELİNG YAPIN

Ekran görüntüsü 2022-08-30 145957

Sağlıklı ve bronz bir tene sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece tatilde güneşlenmek değil. Tatile çıkmadan önce ve güneşlendikten sonra duş alırken mutlaka vücudunuzdaki ölü hücrelerden peeling yardımıyla kurtulmalısınız. Ölü hücrelerden temizlenen cildin bronzluğunu koruması daha sağlıklı ve uzun süreli olur.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Ekran görüntüsü 2022-08-30 150052

Duş aldıktan sonra cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Sürekli güneşe maruz kalan cildiniz gerilir ve soyulmaya başlar. Bunun için her gün güneşlendikten sonra cildinizi mutlaka nemlendirmelisiniz.

BOL SU İÇİN

Ekran görüntüsü 2022-08-30 150134

Bronz teninizi korumanın en önemli yolu tabi ki bol su içmek. İhtiyacı olan su miktarını alamayan vücut, nemini kaybetmeye ve soyulmaya başlar. Bu da bronz teninize erken veda etmenize neden olur. Günlük su alım miktarınızı biraz daha artırarak cildinizin ihtiyacı olan nemi verebilirsiniz.

BESLENMEYLE DESTEKLEYİN

Ekran görüntüsü 2022-08-30 150150

Kalıcı bronzluk için nemlendiricilerden destek almanın yanı sıra cildinizi içeriden de beslemelisiniz. Bol su tüketimi ve beta karoten zengini gıdaları tercih ederek oluşturacağınız bir beslenme ritüeli ile uzun süre kalıcı bir bronzluk kazanabilirsiniz. Turuncu ve kırmızı pigment zengini olan beta karoten tatlı patates, kayısı, havuç, mango, balkabağı, portakal, mısır, domates, kırmızı biber, kabak, brokoli, marul, ıspanak ve lahana içeren gıdalarda bulunur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Utanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemlerUtanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemler
Şişkinlik sanmayın altında yatan neden ciddi olabilir Şişkinlik sanmayın altında yatan neden ciddi olabilir
Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilirSinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir
Anahtar Kelimeler:
Güneş peeling tatil güneş kremi güneşlenmek su nemlendirici bronz mor hücreler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

"Kalça illa ki açık şekilde olacak" yorumuna yanıt gecikmedi

Diyanet-Sen konserin iptalini istedi! Belediye Başkanı'nın kararını Havva Tilki paylaştı

Diyanet-Sen konserin iptalini istedi! Belediye Başkanı'nın kararını Havva Tilki paylaştı

Allah'a inanmayı seçiyorum ve...

Allah'a inanmayı seçiyorum ve...

Tutkunuzu artırın! Burçlara göre en uygun seks pozisyonları

Tutkunuzu artırın! Burçlara göre en uygun seks pozisyonları

Vücut sivilcelerini dert etmeyin! Sivilceleri geçirmek için…

Vücut sivilcelerini dert etmeyin! Sivilceleri geçirmek için…

Utanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemler

Utanmayın herkes yaşıyor! Ayakkabı kokusunu geçirmek için doğal yöntemler

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti

Pervasızlıkları kan dondurdu! Bir kahve uğruna bebeğini kaybetti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.