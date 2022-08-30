Çok daha uzun süre bronz kalmanız mümkün! Yapmanız gerekenler basit

Yazın sonuna doğru yaklaştıkça moraller bozuluyor. Tatilde değişen cilt rengini kış aylarına da taşımak isteyenler daha uzun süre bronz kalmanın yollarını arıyor. Bronzluğunuzu uzun tutmak için güneş kremi kullanmıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Bronz kalmaya çalışırken sağlığınızı tehlikeye atmamanız gerekiyor.

DAHA UZUN BRONZ OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

SOĞUK DUŞ ALIN

Sıcak su ile duş almak cildi kurutur. Bu da derinin pul pul dökülmesine ve bronz tenin yavaş yavaş yok olmasına neden olur. Dökülmeleri önlemek için yapmanız gereken ise soğuk duş almak ve nemlendirici özelliği olan bir duş yağı ile yıkanmak.

PEELİNG YAPIN

Sağlıklı ve bronz bir tene sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece tatilde güneşlenmek değil. Tatile çıkmadan önce ve güneşlendikten sonra duş alırken mutlaka vücudunuzdaki ölü hücrelerden peeling yardımıyla kurtulmalısınız. Ölü hücrelerden temizlenen cildin bronzluğunu koruması daha sağlıklı ve uzun süreli olur.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Duş aldıktan sonra cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Sürekli güneşe maruz kalan cildiniz gerilir ve soyulmaya başlar. Bunun için her gün güneşlendikten sonra cildinizi mutlaka nemlendirmelisiniz.

BOL SU İÇİN

Bronz teninizi korumanın en önemli yolu tabi ki bol su içmek. İhtiyacı olan su miktarını alamayan vücut, nemini kaybetmeye ve soyulmaya başlar. Bu da bronz teninize erken veda etmenize neden olur. Günlük su alım miktarınızı biraz daha artırarak cildinizin ihtiyacı olan nemi verebilirsiniz.

BESLENMEYLE DESTEKLEYİN

Kalıcı bronzluk için nemlendiricilerden destek almanın yanı sıra cildinizi içeriden de beslemelisiniz. Bol su tüketimi ve beta karoten zengini gıdaları tercih ederek oluşturacağınız bir beslenme ritüeli ile uzun süre kalıcı bir bronzluk kazanabilirsiniz. Turuncu ve kırmızı pigment zengini olan beta karoten tatlı patates, kayısı, havuç, mango, balkabağı, portakal, mısır, domates, kırmızı biber, kabak, brokoli, marul, ıspanak ve lahana içeren gıdalarda bulunur.



