'Çok şaşırtan bir buluşla karşı karşıyayız' Bütünlüğü bozulmamış makyaj malzemeleri... Heyecanlandıran kazı! 'Günümüzde kullanılan tarzda allık ve far...'

Kütahya'da 2 bin yıllık makyaj malzemesi bulundu! Kütahya'daki Aizanoi Antik Kenti, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapıyor. Antik kentteki kazılarda Romalı kadınların makyaj malzemeleri de bulundu. Roma dönemi kadınlarının 2 bin yıl önce kullandığı bijuteri ürünleri ve makyaj malzemeleri gibi kozmetik ürünlerine ait kalıntılar gün ışığına çıkarıldı.

"BİZİ DE ÇOK ŞAŞIRTAN BİR BULUŞLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

A Haber'de yer alan habere göre; Kütahya, Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'nde son olarak Roma dönemi kadınlarının makyaj malzemeleri bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, "Bizi de çok şaşırtan bir buluşla karşı karşıyayız aslında. Bu sene Aizanoi'nin agorasının ki agoralar antik dönemlerin çarşıları... Doğusunda yan yana sıralı dükkanlar var. Bu dükkanlardan bir tanesinin içerisinde bizi gerçekten şaşırtan makyaj malzemeleriyle karşılaştık. Aslında dükkan büyük oranda tahrip olmuş, duvarları yaklaşık 40-50 cm korunabilmiş. Ama tabanı gayet tespit edilebilir durumdaydı. Sıkıştırılmış toprağa sahip bir tabandı. Biz burayı kazarken çeşitli parfüm şişeleri bulduk, tabii bunların içi boş ama bunların parfüm şişesi olduğundan eminiz. Sayıları çok fazla, bir tür parfümeri dükkanı olduğunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Bunların haricinde, parfüm şişeleri haricinde, çok sayıda boncuk ki bunlar taştan ve camdan yapılmış ürünler. Boncukların yanı sıra bronz ve kemikten yapılmış saç iğneleri, bayanların kullandığı saç iğneleriyle karşılaştık ki bu da buranın aynı zamanda bir bijuteri dükkanı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"TIPKI GÜNÜMÜZDEKİ KADINLARIN KULLANDIĞI TARZDA ALLIK VE FAR GİBİ MAKYAJ BOYALARI"

Açıklamasının devamında Coşkun, "Ama tekrar tekrar söylüyorum, en heyecan vericisi, en heyecanlandıranı makyaj boyalarıyla karşılaşmamız oldu. Tıpkı günümüzdeki kadınların kullandığı tarzda allık ve far gibi makyaj boyalarıyla karşılaştık. İlk önce bunlar çok küçük parçacıklar halinde bulunuyorlardı ki en sonunda tamamen bütünlüğü bozulmamış bir tane de bulmayı başardık." dedi.





